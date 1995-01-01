جيب جراند شيروكي 2027 تُطلق فئة أبيلاند بتحديثات جديدة وتصميمات محسّنة

وكالات /سما/

كشفت شركة جيب الأمريكية رسمياً عن موديل 2027 من سيارتها الشهيرة جيب جراند شيروكي، مقدمة فئة جديدة كلياً تحمل اسم لاريدو أبيلاند تمنح العملاء مزيجاً متقناً بين تصاميم الطرق الوعرة والتكلفة المنخفضة نسبياً مقارنة بالفئات الأعلى.

تتميز الفئة الجديدة بالحصول على مظهر خارجي رياضي مستمد من تصاميم فئة ترابل هوك، حيث تضم واجهة أمامية هجومية وخطافات سحب بلون رمادي وجنوط بقياس 18 إنش مزودة بإطارات متعددة التضاريس، مع لمسات خارجية باللون الرمادي الداكن. يوفر هذا المزيج قدرات الطرق الوعرة دون الحاجة لدفع تكلفة الفئات المتقدمة، بما يقارب 5000 دولار أقل من نظيراتها الأعلى.

شملت التحديثات في موديل 2027 ترقيات داخلية شاملة تركز على راحة الركاب والتقنيات الحديثة. حصلت الفئات القياسية لاريدو ولاريدو إكس على شاشة ترفيهية جديدة بحجم 10.1 إنش بنسبة زيادة 20% عن السابق، مع نظام يوكونكت المتطور بدلاً من الشاشة السابقة بحجم 8.4 إنش، إضافة إلى خيارات ألوان داخلية جديدة مثل البيج.

تتضمن المقصورة الداخلية للفئة الجديدة مقاعد مكسوة بجلد كابري الاصطناعي مع إدراجات ناعمة من السويد، مما يوفر مستوى من الفخامة والراحة. كما عادت فئتا ترابل هوك وأوفرلاند للتشكيلة الرسمية للموديل الجديد بعد غياب في السنوات السابقة.

حظيت فئة ليمتد بتحسينات قياسية تشمل ماسحات مطر استشعارية ذكية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وجنوط مُعاد تصميمها بقياس 20 إنش، مما يعكس اهتمام الشركة برفع مستويات الأمان والراحة في جميع الفئات. تحتفظ السيارة بخيارات محركات معتمدة تتمتع باعتمادية عالية معروفة للعلامة التجارية.

شملت التحديثات أيضاً إضافة خيارات ألوان جديدة للهيكل الخارجي، مما يمنح المشترين مرونة أكبر في الاختيار وفقاً لأذواقهم الشخصية. تتضمن جميع الأسعار الرسمية رسوم الوجهة والتوصيل الإلزامية البالغة 1995 دولار أمريكي.

تعكس خطوة جيب بتقديم فئة أبيلاند الجديدة استراتيجية ذكية لتلبية احتياجات السائقين الراغبين في الحصول على سيارة بمقدرات الطرق الوعرة وتصاميمها المتخصصة دون الحاجة للاستثمار في الفئات العليا والأكثر تكلفة. يعتبر ارتفاع السعر القياسي بمقدار 600 دولار مقابل الحصول على شاشة أكبر بنسبة 20% وتجهيزات أمان وراحة محسّنة خياراً منافساً قوياً في فئته، خاصة في الأسواق العربية والخليجية حيث يحظى الطلب على سيارات الدفع الرباعي بشعبية كبيرة.

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