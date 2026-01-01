بي واي دي Ti7 الهجينة.. دخول رسمي للسوق الأردني بفئتين

وكالات /سما/

عمّان/سما- دخلت السيارة الصينية الهجينة القابلة للشحن بي واي دي Ti7 موديل 2027 إلى السوق الأردني رسميًا، لتتسع لخمسة ركاب وتحمل مواصفات تقنية متقدمة في فئة المركبات الهجينة. أطلقت الوكالة الرسمية مجموعة بسطامي وصاحب، الممثل الرسمي لعلامة بي واي دي في الأردن، السيارة خلال حفل إطلاق نظّم في موقع جبل القلعة بالعاصمة عمّان.

يتوفر الموديل الجديد بفئتين: الفئة دايناميك بسعر 36,900 دينار أردني، والفئة إيليت الأعلى مواصفات بسعر 39,900 دينار أردني، بفارق سعري 3,000 دينار بين الخيارين. تشترك الفئتان في النظام الدفاعي الأساسي والقدرة الإجمالية، حيث تجمع كل منهما بين محرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر بقوة 110 كيلوواط وعزم 220 نيوتن متر، ومحركين كهربائيين: الأول أمامي بقوة 160 كيلوواط وعزم 260 نيوتن متر، والثاني خلفي بقوة 200 كيلوواط وعزم 360 نيوتن متر، لتحقيق قوة إجمالية تتجاوز 480 حصانًا مع نظام دفع رباعي ذكي.

تعتمد السيارة على بطارية من نوع فوسفات حديد الليثيوم سعة 26.6 كيلوواط/ساعة، توفر مدى كهربائيًا محضًا يصل إلى 105 كيلومترات، فيما يبلغ المدى الإجمالي للقيادة 735 كيلومترًا وفقًا لمعيار WLTC. يبلغ استهلاك الوقود 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر حسب معيار NEDC، مع خزان وقود بسعة 60 لترًا. تتسارع Ti7 من صفر إلى 100 كيلومتر/الساعة في 5.3 ثوان، وتبلغ أبعادها 5.016 متر طولًا و1.995 متر عرضًا و1.865 متر ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات 2.920 متر.

تأتي فئة دايناميك مجهزة بجنوط قياس 19 بوصة مع إطارات 255/60 R19 وإطار احتياطي كامل الحجم. تحتوي على شاشة وسطية 15.6 بوصة بنظام دي لينك، وشاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام ملاحة GPS، وتحكم صوتي ذكي رباعي المناطق، واتصال 4G مع تحديثات هوائية، ومفتاح ذكي بتقنية NFC، ونظام صوتي من 14 سماعة، ومثبت سرعة ذكي.

توفر السيارة ستة أوضاع قيادة هي الرياضي والاقتصادي والمريح والالتفاف الذكي وتراك والزحف، بالإضافة إلى أربعة أوضاع للتضاريس تغطي الطين والرمال والثلج والجبل. تشمل التجهيزات تكييفًا أوتوماتيكيًا ثنائي المناطق مع منقي هواء، ومقعد سائق كهربائي قابل للتعديل في ستة اتجاهات ومقعد راكب أمامي قابل للتعديل في أربعة اتجاهات، مع تبريد المقاعد الأمامية.

تضم تجهيزات الراحة مصابيح LED أمامية بخاصية فولو مي هوم، وفتحة سقف بانورامية وحاملات سقف، وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف ومنفذ 12 فولت، بالإضافة إلى منافذ شحن AC وDC وCCS2 مع وظيفة V2L. تتضمن أنظمة الأمان ABS وEBD وDTCS وVDC، ونظامي المساعدة على الانطلاق والنزول على المرتفعات، وكاميرا محيطية 360 درجة مع حساسات ركن أمامية وخلفية، وفرملة طارئة أوتوماتيكية مع تحذير من التصادم الأمامي والخلفي وتنبيه حركة المرور العرضية.

تحصل السيارة على مساعد مغادرة المسار ومساعد المسار الطارئ ونظام الحفاظ على المسار، والتعرف على إشارات المرور وكشف النقاط العمياء وتحذير فتح الأبواب، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية ووسادة للجانب البعيد، ونقاط تثبيت ISOFIX وقفل أمان للأطفال.

تحتفظ فئة إيليت بنفس النظام الهجين والبطارية والقوة والمدى والأبعاد، لكنها تضيف شاشة عرض على الزجاج الأمامي هيد أب ديسبلاي قياس 26 بوصة، ونظام دي بايلوت المتقدم للمساعدة على القيادة، ومثبت سرعة ذكي مع مسجل فيديو للقيادة، بالإضافة إلى ثلاجة داخلية.

تأتي الفئة الأعلى بمقاعد مكسوة بجلد نابا، مع مقعد سائق كهربائي قابل للتعديل في ثمانية اتجاهات مزود بخاصيتي التدليك والذاكرة، ومقعد راكب أمامي كهربائي قابل للتعديل في ستة اتجاهات مع التدليك، وتتضمن تدفئة وتهوية للمقاعد الأمامية وتبريد المقاعد الخلفية. تأتي إيليت بجنوط قياس 20 بوصة بدلًا من 19، مع إطارات 255/50 R20 وإطار احتياطي كامل الحجم، بالإضافة إلى كاليبرات فرامل رياضية وإضاءة ترحيبية ديناميكية، ونظام TDSC ومساعد فرملة هيدروليكي وحماية أسفل الهيكل.

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