إلينوي.. فائز مجهول بجائزة 1.04 مليار دولار في قرعة باور بول

وكالات /سما/

أحرزت ولاية إلينوي الأمريكية حدثًا استثنائيًا ليل الأربعاء حين توّج لاعب محجوب الهوية بنيل الجائزة الكبرى لقرعة "باور بول"، والتي امتدت عبر 44 جولة متتالية دون فائز، بقيمة إجمالية بلغت 1.04 مليار دولار.

وطابقت الأرقام الفائزة التسلسل التالي: 4 و26 و66 و67 و69 مع الكرة الحمراء رقم 9. وفي ما يخص توزيع الجائزة، يملك صاحب التذكرة الذهبية، التي بيعت في محطة وقود "هاي-في غاز" بمدينة كوينسي، خيارين: إما استقطاع المليار دولار على أقساط دورية، أو قبول مبلغ فوري قدره 450.5 مليون دولار قبل خصم الضرائب الاتحادية والمحلية، والتي تُتوقع أن تستحوذ على نسبة 42% من الربح الإجمالي.

يمثل هذا الفوز الثالث من نوعه في تاريخ ولاية إلينوي، والأول يُسجّل منذ سنة 2013، حين فاز المواطن الأمريكي تيد باومغارتنر بمبلغ 50 مليون دولار. وفي سياق النتائج الموازية، حصل لاعب من ماساتشوستس على 2 مليون دولار، وأحرز أربعة متسابقين آخرين من ولايات مختلفة على مليون دولار لكل منهم، بينما لم تسفر الجولة عن أي فوز كبير في الساحة الأوروبية.

ويحتل الملياردير الجديد المرتبة الثامنة في سجل أكبر الجوائز التاريخية لقرعة "باور بول"، متجاوزًا جائزة 842 مليون دولار التي حققتها مجموعة "ذا بريكفاست كلوب" في ميشيغان في مطلع 2024. بينما لا يزال الرقم الأعلى محفوظًا للمواطنة الأمريكية تريسي هارتويك، التي فازت بجائزة بلغت 1.82 مليار دولار في ولاية أركنساس قبيل عطلة الميلاد الماضية.

وتبقى احتمالات تحقيق الفوز بالجائزة الأولى محدودة للغاية، إذ لا تتجاوز نسبة النجاح واحد مقابل 292 مليون، ما يعكس مدى ندرة هذا النوع من الأحداث الاستثنائية في سوق المراهنات الأمريكية.