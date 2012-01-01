جزيرة جليدية بحجم مانهاتن تنفصل عن جليد بيترمان في غرينلاند

وكالات /سما/

انفصلت كتلة جليدية بمساحة 76.4 كيلومتر مربع عن جليد بيترمان، أحد أكبر الألسنة الجليدية المتبقية في شمال غرب غرينلاند، في حدث وصفه الباحثون بأنه من أكبر عمليات فقدان الجليد العائم منذ عام 2012.

رصدت صور الأقمار الصناعية التابعة لمهمة Sentinel-1 بوكالة الفضاء الأوروبية، تشققات واضحة في اللسان الجليدي على طول محوره بتاريخ 3 أغسطس/آب، وبحلول مساء اليوم التالي، 4 أغسطس، كانت الجزيرة الجليدية الجديدة قد انفصلت بالكامل عن الجليد الأم. يبلغ سمك الجزيرة المنفصلة 150 مترا، وتعادل مساحتها تقريبا مساحة جزيرة مانهاتن في نيويورك.

مراقبة جليد بيترمان بدأت عام 2019 من قبل فريق بحث دولي ضم علماء من جامعة أوتاوا الكندية، الذين وثقوا نمو الشقوق وعلامات عدم الاستقرار. يشير الباحثون إلى أن هذا الانفصال يمثل أكبر فقدان لكتلة جليدية عائمة منذ عام 2012، وأكبر انفصال لجبل جليدي في القطب الشمالي منذ عام 2020.

توقع الخبراء انهيار جليد بيترمان منذ سنوات، بسبب عدم استقراره المستمر. وبحسب ما ذكره الباحثون، من المتوقع أن يكون الانفصال الأخير هو الأول ضمن سلسلة من الانفصالات القادمة، حيث يتوقعون انفصال جزيرتين جليديتين كبيرتين أخريين عن جليد بيترمان في المستقبل القريب.

الانهيارات المستقبلية المتوقعة ستؤدي إلى تشكل جزيرتين بمساحة تبلغ كل منهما نحو 84 و94 كيلومتر مربع. وبالإضافة إلى الجزيرة التي تشكلت في 4 أغسطس، ستؤدي هذه الانفصالات إلى تقلص مساحة جليد بيترمان بنحو 22%، أي ما يعادل 254 كيلومترا مربعا من مجموع مساحته.

يرى الباحثون أن انفصال هذه الجزر يمثل فرصة نادرة لدراسة آليات تشكل الكتل الجليدية الكبيرة في القطب الشمالي وانجرافها وتفككها. لكن هذه الجزر الجليدية الجديدة قد تشكل تهديدا مباشرا للملاحة والعمليات البحرية، لذلك بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي الكندية في مراقبة حركة الجليد المنفصل حديثا وتقييم المخاطر المحتملة على الأنشطة البحرية في المنطقة.

يستخدم الخبراء الصور الفضائية والتصوير الجوي لرصد تطورات انهيار الجليد، بهدف فهم أعمق للعمليات التي تؤدي إلى تفككه. وفي سياق متصل، أفادت تقارير عن انفصال جبل جليدي ضخم آخر بحجم عاصمة بريطانية عن القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، بينما يقترب أكبر جبل جليدي في العالم "A23a" من جزيرة جورجيا الجنوبية البريطانية، ما يشكل تهديدا للعاملين في الملاحة والصيد في تلك المنطقة.

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