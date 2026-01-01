مستحضرات التجميل العصبية.. هل تؤثر فعلاً على راحتنا النفسية؟

وكالات /سما/

تحمل طقوس الجمال اليوم تأثيراً يتجاوز تحسين مظهر البشرة، حيث ترتبط تجربة العناية برائحة المستحضر وملمسه وحتى اللحظات المخصصة لرعاية الذات بمشاعر الراحة والثقة والمزاج. هذا الربط بين العناية والتجربة النفسية فتح أفقاً جديداً أمام صناعة التجميل، التي توجهت نحو فهم طريقة تواصل البشرة مع الجهاز العصبي.

من هنا انبثقت فئة جديدة من المستحضرات تُعرّف بـ "مستحضرات التجميل العصبية"، تجمع بين الدراسات الجلدية وعلم الأعصاب على أساس مفهوم "محور الجلد والدماغ". تركز هذه المستحضرات على كيفية استجابة البشرة للإشارات العصبية والضغط النفسي والمنبهات الحسية، وتسعى لتطوير تركيبات تستهدف المسارات العصبية بهدف دعم راحة الجلد وتعزيز تجربة العناية الشاملة.

يستند هذا المفهوم إلى حقيقة بيولوجية: الجلد ليس مجرد حاجز خارجي، بل عضو غني بالنهايات العصبية والخلايا القادرة على إنتاج ناقلات عصبية والاستجابة لها. يحتوي الجلد على شبكة واسعة من المستقبلات الحسية وإشارات عصبية ومناعية وغددية تساعده على التفاعل مع المؤثرات الخارجية والداخلية، بما فيها الإجهاد النفسي الذي قد يزيد حساسية البشرة وفرط احمرارها والتهابها لدى البعض.

تستهدف المستحضرات العصبية مكونات حيوية مثل Palmitoyl Tripeptide-8 و Acetyl Tetrapeptide-15، صُممت للتأثير في الإشارات العصبية المرتبطة بفرط تفاعل الجلد وتهدئتها. كما تدرس بعض التركيبات قدرة مكونات معينة على التأثير في مسارات هرمونات التوتر داخل الجلد، بما قد يدعم وظيفة الحاجز الجلدي واستعادة توازنه. غير أن هذه التأثيرات تختلف حسب المكون والتركيبة والدليل العلمي المتاح، ولا تعني أن هذه المستحضرات تعالج الاضطرابات الجلدية أو النفسية.

لا تقتصر أهمية مستحضرات التجميل على مكوناتها فحسب؛ فعند تطبيق كريم أو سيروم، تستجيب المستقبلات العصبية في البشرة للمس والضغط والحرارة وملمس المستحضر، ثم تنقل هذه المعلومات عبر الجهاز العصبي إلى الدماغ. لذلك فإن طريقة التطبيق نفسها، خاصة التدليك اللطيف، تضيف بعداً حسياً يرتبط بالاسترخاء والراحة. تدخل الرائحة والقوام ودرجة الحرارة في هذه التجربة، فتجعل روتين العناية أكثر ارتباطاً بالحواس والمزاج.

يبدأ ارتباطنا مع المستحضر قبل رؤية نتائجه على البشرة، من اللحظة التي نلمس فيها قوامه ونشعر بانسيابه على الجلد ونستنشق رائحته. يساهم الملمس الكريمي الغني في إعطاء إحساس بالتغذية والترطيب، بينما ترتبط التركيبات الخفيفة بالانتعاش وسرعة الامتصاص. أما حاسة الشم، فتضيف بعداً عاطفياً مختلفاً؛ ترتبط معالجة الروائح بمناطق دماغية مرتبطة بالعاطفة والذاكرة، لذلك قد تجعل رائحة محببة لحظة التطبيق أكثر متعة وقد ترتبط بإحساس الراحة والاسترخاء. كما تؤثر الرائحة على إدراكنا لقوام المنتج وجودته.

لا تتوقف التجربة الحسية عند اللمس والرائحة؛ فالبصر يلعب دوراً مهماً في تشكيل توقعاتنا. لون التركيبة وشفافيتها وشكلها يمنحان انطباعاً مسبقاً عن طبيعتها؛ القوام الكريمي المعتم قد يوحي بالغنى، بينما تبدو التركيبات الشفافة أقرب إلى الانتعاش. حتى صوت فتح العبوة أو إغلاقها يضيف لمسة حسية تعزز الشعور بالجودة والفخامة.

تشير أبحاث في علم النفس الجلدي إلى أن تخصيص وقت للعناية بالمظهر قد يرتبط بتحسن المزاج وتعزيز الثقة بالنفس والشعور بالراحة. يرتبط ذلك بمحور الجلد والدماغ، إذ قد تؤثر المحفزات اللمسية والعطرية في الاستجابات الحسية والانفعالية، وقد ترتبط طقوس العناية بتغيرات في مؤشرات الضغط النفسي الفسيولوجي. غير أن هذه التأثيرات تختلف من شخص لآخر، ولا تعني أن المستحضرات تعالج الإجهاد أو الاضطرابات النفسية.

يحول روتين العناية إلى لحظة يومية للهدوء والتركيز على الذات، تجمع بين رعاية البشرة والمتعة الحسية والرفاهية النفسية. تستفيد مستحضرات التجميل العصبية من هذا الفهم الأعمق للعلاقة المتبادلة بين الجلد والجهاز العصبي، معتمدة على مكونات تستهدف المستقبلات العصبية والببتيدات العصبية ومسارات الضغط داخل الجلد، بهدف تهدئة البشرة الحساسة ودعم حاجزها الواقي، مع إضافة بُعد حسي ونفسي للعناية.

يستند هذا التوجه إلى أساس بيولوجي حقيقي؛ الجلد والجهاز العصبي المركزي ينشآن من الطبقة الجنينية نفسها، ويحتوي الجلد على نهايات عصبية ومستقبلات قادرة على الاستجابة لإشارات عصبية وهرمونية متعددة. يؤثر الضغط النفسي في وظائف الجلد بما فيها الحاجز الجلدي والالتهاب والحساسية، ما يفسر اهتمام الباحثين بمحور الجلد والدماغ كأساس لفهم تأثير الضغط على الجلد وتطوير مستحضرات تدعم راحته.

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