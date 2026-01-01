الجزء الثاني من "نيللي وشريهان".. غيابات بارزة وعودات منتظرة في رمضان 2027

وكالات /سما/

تشير التطورات الأخيرة في عالم الدراما العربية إلى حضور قوي للمسلسلات الكوميدية خلال موسم رمضان المقبل عام 2027، حيث يعود مسلسل "نيللي وشريهان" بجزء ثانٍ.

أشارت الفنانة دنيا سمير غانم من خلال مقاطع فيديو عفوية إلى قرب انطلاق الجزء الثاني من المسلسل، موحية بتحضيرات جارية لعودة العمل إلى الشاشات خلال الشهر الفضيل.

من المتوقع أن يشهد الجزء الثاني تغييرات في قائمة الممثلين، حيث يتوقع غياب عدد من النجوم البارزين الذين ظهروا في الجزء الأول، على رأسهم الفنانة دلال عبد العزيز والممثل سمير غانم.

يأتي هذا في سياق حراك واضح في قطاع الدراما العربية، حيث تستعد عدة فنانات أخريات للعودة إلى الشاشة في موسم رمضان 2027 برعاية منتجات مختلفة.

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