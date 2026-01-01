العُسر بين التحديات اليومية والميزات الرياضية.. ما يكشفه العلم

وكالات /سما/

في الثالث عشر من آب/أغسطس من كل سنة، يحتفي العالم بالأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى. هؤلاء يشكلون ما نسبته واحد من كل عشرة أشخاص حول العالم، ويتعاملون يوميًا مع عالم صُمّم في معظمه ليناسب مستخدمي اليد اليمنى.

بدأ الاحتفال بهذا اليوم عام 1976 بمبادرة من الأمريكي دين آر. كامبل، مؤسس "نادي أصحاب اليد اليسرى"، بهدف لفت الانتباه إلى الصعوبات التي يواجهها الأعسر ومكافحة النظرة التاريخية التي اعتبرت هذه الحالة غير طبيعية. في الماضي، كان عديد من الأطفال يُجبرون على الكتابة باليمين رغم ميلهم الطبيعي لليسرى.

يواجه مستخدمو اليد اليسرى تحديات يومية دقيقة لكن متكررة. المقصات والدفاتر ذات الحلقات المعدنية وأدوات المطبخ والآلات الموسيقية — جميعها مصممة بشكل أساسي لليمين. المشكلة الأكثر إزعاجًا هي الكتابة بالحبر حيث تمر اليد فوق الكلمات المكتوبة للتو، مما يترك آثارًا على الورقة وراحة اليد معًا. هذه التفاصيل تدفع الأعسر إلى تطوير طرق تكيّفية خاصة بهم.

النسبة المرتفعة للعُسر اليوم (10%) لم تكن دائمًا كما هي. الضغوط الاجتماعية والمدرسية في الماضي كانت تدفع عديد الأطفال إلى إجبار أنفسهم على استخدام اليمين. بالتالي فإن ارتفاع النسبة الحالية يعكس تراجعًا ملحوظًا في هذه الضغوط.

استخدام اليد اليسرى ليس مجرد تفضيل حركي فحسب، بل يرتبط بطريقة تنظيم الدماغ والجسم. قد تكون بعض الوظائف الدماغية لدى الأعسر موزعة بتوازن أكثر بين نصفي الدماغ، لكن العلم لا يدعم الأساطير التقليدية بأن كل أعسر عبقري أو أكثر إبداعًا.

حيث تظهر ميزة حقيقية للعُسر هي الرياضة. في الملاكمة والتنس والمبارزة وتنس الطاولة، قد يتحول كون اللاعب أعسر إلى سلاح مفاجئ. معظم الرياضيين يتدربون مقابل منافسين يستخدمون اليمين، فعندما يواجهون لاعبًا أعسر تتغير الزوايا والحركات ومسارات الكرة. هذا يجبر الخصم على وقت إضافي لإعادة ضبط ردود أفعاله، ما يفسر تألق عدد لافت من الرياضيين الأعسر في رياضات المواجهة المباشرة.

عبر التاريخ، برزت شخصيات شهيرة استخدمت اليد اليسرى. من أبرزهم الفنان والعالم ليوناردو دافنشي الذي اشتهر بكتابته المرآتية المميزة، والممثل الكوميدي والمخرج الإنجليزي تشارلي شابلن. في السياسة، حمل هذه الصفة الرؤساء باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش الأب. وفي الرياضة، يبرز الملاكم محمد علي كلاي والتنس الإسباني رافاييل نادال. لكن نجاح هؤلاء لم يكن بسبب استخدام اليد اليسرى وحدها — بل يذكّرنا بأن الاختلاف الذي قد يبدو عائقًا أولًا قد يصبح، في ظروف معينة، نقطة قوة.