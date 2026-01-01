كاديلاك تطرح XT5 الهجينة الجديدة بنظام قيادة ذكي في الصين

وكالات /سما/

بدأ وصول الجيل الجديد من سيارة كاديلاك XT5 إلى صالات العروض في السوق الصيني، حاملًا نظام الدفع الهجين القابل للشحن الخارجي (PHEV)، وذلك بعد إعلان الشركة الأمريكية رسميًا عن تقديم هذا الطراز للزبائن بحيث يتمكنون من الاطلاع عليه وتجربته مباشرة.

لم تكشف كاديلاك حتى الآن عن نوايا لتوسيع طرح XT5 PHEV الجديدة إلى أسواق خارج الصين أو المنطقة العربية، علمًا بأن الطراز الحالي المتوفر في أسواقنا يعتمد على محركات تقليدية تعمل بالبنزين حصرًا.

تحمل XT5 PHEV الجديدة نظام Momenta R7 للقيادة المساعدة، الذي يمثل أول تطبيق على سيارة SUV فاخرة هجينة مخصصة للإنتاج الضخم. يعتمد هذا النظام على الذكاء الاصطناعي في فهم ديناميكيات حركة الطريق والقدرة على التنبؤ بالمواقف المرورية المحيطة والاستجابة لها بطريقة أكثر طبيعية وتفاعلية، مما يسهم في تطوير وتحسين قدرات المساعدة في القيادة عبر ظروف الاستخدام المتنوعة.

بنى النظام على نموذج R7 الأساسي من شركة Momenta، غير أنه تم تطويره بعمق وضبط معايره بالتعاون الوثيق مع فريق كاديلاك الهندسي. شملت هذه العملية تحسينات على الخوارزميات وإعادة تدريب البيانات وهندسة الشاسيه والمعايرة الدقيقة لأنظمة السيارة.

استفاد النظام من مجموعة ضخمة من بيانات القيادة الحقيقية التي جمعتها Momenta على مسافة تتجاوز 15 مليار كيلومتر، إلى جانب الخبرات العميقة التي تمتلكها كاديلاك في مجال تقنيات القيادة الذكية والمساعدة. النتيجة هي نظام لا يقتصر دوره على التعرف على الطرق والعوائق فحسب، بل يوفر للسيارة قدرات متقدمة في فهم السيناريوهات المعقدة على الطريق والتنبؤ بتطورها والاستجابة الفورية لها.

يدعم Momenta R7 مجموعة واسعة من سيناريوهات القيادة، منها القيادة المساعدة أثناء فترات الازدحام المروري والتنقل في الطرق الضيقة والدخول إلى مواقف السيارات. إضافة إلى ذلك، يتعامل النظام مع مواقف طوارئ مفاجئة مثل الأجسام المتحركة في مسار السيارة والحواجز المؤقتة وحتى حالات فتح أبواب السيارات الأخرى في الممر المجاور.

تشكل XT5 PHEV الجديدة نقطة تحول بصفتها أول طراز يعتمد على بنية كهربائية طورتها كاديلاك محليًا داخل الصين. تجمع هذه البنية بين نظام هجين قابل للشحن الخارجي يضم محركين كهربائيين وبطارية ليثيوم توفر معدل شحن عالي يبلغ 5C، مع شاسيه كهربائي خاص من تطوير كاديلاك يحمل الاسم الكودي Hummingbird.

جاءت منظومة الدفع لتوفر قوة سلسة وتحكمًا دقيقًا واستقرارًا محسّنًا للسيارة عبر ظروف القيادة الحقيقية المختلفة. تعتمد على التكامل بين نظام الدفع الهجين وتقنيات الشاسيه المتقدمة وأنظمة المساعدة الذكية.

وفقًا لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، تستخدم XT5 PHEV محركًا بنزينيًا بتوربو بسعة 1.5 لتر ينتج قوة قصوى بلغت 115 كيلوواط أي ما يعادل 156 حصانًا. يرافقه محركان كهربائيان، الأمامي منهما يولد 160 كيلوواط (218 حصانًا) والخلفي ينتج 110 كيلوواط (150 حصانًا). لم تشر البيانات الرسمية إلى إجمالي القوة المدمجة لمنظومة الدفع.

يبلغ مدى السفر بالاعتماد الكامل على الطاقة الكهربائية حوالي 155 كيلومترًا، فيما معدل استهلاك الوقود في وضع القيادة الهجينة يصل إلى 6.05 لتر لكل 100 كيلومتر. تتسم السيارة بأبعاد طول تبلغ 4.888 أمتار وعرض 1.957 متر وارتفاع يتراوح بين 1.685 و1.688 متر بحسب النسخة المختارة، مع قاعدة عجلات بطول 2.863 متر.

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