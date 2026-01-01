أطعمة يجب التخلص منها فورا عند لمس الذباب لها

وكالات /سما/

حذّرت الدكتورة أناستاسيا صامويلوفا، أخصائية الغدد الصماء، من أن الذباب ينقل كائنات دقيقة ضارة إلى الطعام عند ملامسته له، مما يشكل خطرا صحيا حقيقيا يتجاوز مجرد الإزعاج.

أوضحت الطبيبة أن مخاطر هذه الملامسة لا تقتصر على الزحار، بل تشمل عدوى الكوليرا والتيفوئيد والسالمونيلا وأمراض معوية أخرى. وبررت ذلك بأن الذباب يعيش في بيئات ملوثة كمكبات النفايات وأكوام القمامة وروث الحيوانات، فتحمل أرجله وجسمه مسببات أمراض خطيرة.

أشارت صامويلوفا إلى أن الخطر الفعلي لا يقتصر على التلامس السطحي، حيث يترك الذباب على الطعام جزيئات من فضلاته ولعابه الذي يحتوي على إنزيمات هاضمة، بالإضافة إلى بيوض الديدان الطفيلية التي قد تتغلغل في الطعام.

في حالة الأطعمة الجافة كالخبز والبسكويت والكعك، أكدت الطبيبة أن خطر إصابة شخص بالغ سليم يكون ضئيلا جدا. أما الفواكه والخضراوات فتحتاج إلى غسل جيد بالماء الدافئ والصابون، والطعام المطبوخ جيدا بعدها يصبح آمنا.

لكن الوضع مختلف تماما بالنسبة للأطعمة الرطبة والقابلة للتلف. شددت صامويلوفا على ضرورة التخلص الفوري من اللحوم والأسماك والكريمة الحلوة والمعجنات والتوت والسلطات مع الصلصات والفواكه المقطعة إذا زحفت ذبابة عليها لعدة ثوان أو أكثر. بررت هذا بأن البكتيريا قد تكون قد توغلت في هذه الأطعمة بالفعل، فلن يفيد مجرد إزالتها السطحية.

أضافت أن الأطعمة التي تحمل علامات ظاهرة من الملوثات كالبقع أو القطرات العكرة أو البقايا اللزجة يجب أيضا التخلص منها فورا. وشددت على ضرورة توخي حذر شديد عند اختيار الأطعمة المخصصة للأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، كونهم أكثر عرضة لمضاعفات العدوى.

أعلنت ناديجدا رايفا، رئيسة قسم الإشراف على نظافة الأغذية في هيئة حقوق المستهلك بمقاطعة موسكو الروسية، أن الذباب يسبب مشكلات صحية خطيرة، وهو ما يتطابق مع تحذيرات الطبيبة صامويلوفا.

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