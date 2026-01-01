جوميز يؤكد جاهزية الخليج لمواجهة التعاون.. وبارو قيد الإعداد

وكالات /سما/

الرياض/سما- أكد مدرب فريق الخليج البرتغالي جوزيه جوميز جاهزية فريقه لمواجهة التعاون السبت المقبل ضمن منافسات دوري روشن السعودي، واصفًا المباراة بأنها تحدٍ مهم في بداية الموسم.

قال جوميز في مؤتمر صحافي عقده الخميس بمقر النادي إن الفريق خضع لإعداد جيد، وأن الجهاز الفني عمل على تطوير أسلوب اللعب ورفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين خلال المعسكر التحضيري.

وشدد المدرب على أهمية التركيز والانضباط واستثمار الفرص في مواجهة منافس يمتلك عناصر مميزة، معربًا عن رغبة الفريق في دخول المباراة برغبة حقيقية لتقديم مستوى يعكس جهوده التحضيرية.

من جانب آخر، أشار جوميز إلى أن المهاجم الجامبي موسى بارو متاح للمشاركة لكن لن يكمل المباراة كاملة، إذ أن جاهزيته لا تزال في مرحلة بناء.

ولفت المدرب إلى أن المباريات الافتتاحية للموسم تحمل خصوصيات مختلفة وتطرح تحديات عديدة، ما يتطلب تجنب الضغوط الإضافية على اللاعبين رغم توقع الجميع انطلاقة قوية من الفريق.

اقرأ أيضًا: