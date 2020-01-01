أساطير ريال مدريد يتحدون في مشروع كروي إماراتي جديد

وكالات /سما/

دبي/سما- اجتمع ثلاثة من أبرز أساطير نادي ريال مدريد في مشروع كروي واحد، حيث أعلن نادي فرسان هسبانيا الإماراتي عن انضمام روبرتو كارلوس وفرناندو هييرو بصفتهما شريكين مساهمين، وذلك إلى جانب ميشيل سالغادو مؤسس النادي.

يسعى المشروع إلى بناء منظومة كروية راسخة في دبي، تقوم على اكتشاف وتطوير المواهب الشابة، وتوفير مسارات مهنية للاعبين والمدربين، مع التركيز على تسهيل وصولهم إلى الأندية الأوروبية الكبرى.

تأسس نادي فرسان هسبانيا في سنة 2020 كأكاديمية متخصصة، قبل أن يتطور ليصبح ناديًا يتنافس في المسابقات المحلية الإماراتية، في إطار خطة موسعة لتعزيز كرة القدم والمواهب في الإمارة.

يحقق النادي أهدافه من خلال شراكات دولية متعددة، من بينها تعاون استراتيجي مع نادي سيلتا فيغو الإسباني، الذي يعكس رغبة الإدارة في توسيع نطاق شبكة اتصالاتها الكروية وتعزيز فرص التطور والتبادل الخبراتي.

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