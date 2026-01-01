«القابضة للصوامع» تستقبل 5 عروض لتشغيل مناطق لوجستية في الشرقية والبحر الأحمر

وكالات /سما/

القاهرة/سما- استقبلت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 5 عروض من شركات متخصصة في التطوير العقاري لتشغيل وإدارة 3 مناطق لوجستية موزعة على محافظتي الشرقية والبحر الأحمر، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تخضع العروض المقدمة حاليًا لمرحلة الدراسة والتقييم الفني والاستثماري، على أن تُستكمل إجراءات اختيار الشركات المؤهلة خلال الشهر المقبل، تمهيدًا لبدء عمليات التشغيل والإدارة الفعلية للمناطق الثلاث.

تشمل المناطق موقعًا على طريق الصالحية - القنطرة غرب بمحافظة الشرقية، وموقعًا ثانيًا على طريق الإسماعيلية - أبو حماد بالمحافظة ذاتها، إلى جانب منطقة ضمن المثلث الذهبي بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر. تتراوح مساحات هذه المناطق بين 15 و20 و60 فدانًا.

ستُحدَّد طبيعة الأنشطة اللوجستية المقررة وحجم الاستثمارات المستهدفة وفقًا للمقترحات المقدمة من الشركات واحتياجات كل موقع، حيث تركز عملية التقييم على دراسة الجدوى الفنية والاستثمارية وملاءمة الأنشطة المقترحة لخصائص كل منطقة.

يندرج المشروع ضمن توجه الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والبنية الأساسية للتخزين والتداول، بما يسهم في تقليل عدد حلقات التداول وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية والغذائية.

استهدفت الدولة التوسع في إنشاء مناطق لوجستية وتجارية في مختلف المحافظات، لتوفير مساحات مخصصة لأنشطة التخزين والتوزيع والتداول، مع الاستفادة من مواقعها الاستراتيجية وربطها بشبكات الطرق والموانئ ومراكز الإنتاج والاستهلاك.

أشار وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق إلى أهمية دور الشركة القابضة في دعم منظومة الأمن الغذائي، مؤكدًا الحاجة إلى متابعة مؤشرات الأداء وتسريع تنفيذ المشروعات الجارية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة التخزين وتقليل الفاقد.

استقبلت القابضة للصوامع والتخزين خلال موسم توريد القمح الحالي حوالي 1.8 مليون طن من إجمالي 4.7 مليون طن تم توريدها لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يعكس دورها المحوري في منظومة تخزين وتداول الحبوب والسلع الاستراتيجية.

يأتي التوسع في الطاقات التخزينية ورفع كفاءة المناطق اللوجستية لتعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي في ظل تقلبات أسواق الحبوب العالمية وتغيّر تكاليف النقل وسلاسل الإمداد.

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