الشهري عن «عكس سير»: دور مجرم بعيد عن الكوميديا

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن الممثل السعودي عبد العزيز الشهري عن تقديمه شخصية جديدة في فيلم «عكس سير»، موضحًا أن الدور يختلف عن الأدوار الكوميدية التي تعود عليها الجمهور منه، حيث يجسد شخصية تميل نحو الأكشن والجرائم.

قال الشهري في تصريح له على هامش الحفل الافتتاحي للفيلم في مدينة الرياض الأربعاء: «الجمهور متعود يشاهد من عبد العزيز ألوانًا متعددة، وفي هذا الفيلم سيرى جانبًا من الأكشن، وشخصية تميل إلى الجريمة»، مشيرًا إلى أنه استفاد كثيرًا من العمل مع المخرج عبد العزيز الشلاحي وكاتب الفيلم مفرج المجفل وبقية أعضاء طاقم العمل ذوي التجارب الناجحة، وهو ما دفعه للموافقة على المشاركة.

من جانبه، عبّر الممثل عبد المجيد الكناني عن طموحه في أن تصل شخصيته إلى قلوب الجمهور والتأثير فيهم، مؤكدًا على أن فريق العمل عاش فترة تصوير متناغمة، قائلًا: «كنا جميعًا في حالة حب مستمرة، وكانت واضحة حتى أثناء التصوير، وآمل أن ينعكس هذا الشعور على الشاشة وينجح الفيلم».

أما الممثلة فتون الجارالله فأوضحت أنها تقدم دورًا جديدًا عن السابق، حيث تجسد شخصية سجينة بلا الإفصاح عن أسباب سجنها، متوقعة أن يفاجئ الفيلم الجمهور خاصة لأنه يدمج بين الكوميديا السوداء والأكشن والحبكة الجنائية.

يبدأ عرض فيلم «عكس سير» في دور العرض السعودية الخميس، حيث يجمع بين عناصر الكوميديا والأكشن والجريمة، من تأليف مفرج المجفل وإخراج عبد العزيز الشلاحي، وتمثيل عبد العزيز الشهري وعبد المجيد الكناني ومؤيد النفيعي وفتون الجارالله ومهند الصالح وأسماء السياري وعدد من الفنانين الآخرين.

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