إسرائيل تغتال مدير شرطة غزة العقيد جمال أبو كميل

القدس المحتلة/سما/

استشهد مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال محمود أبو كميل (43 عاماً)، مساء اليوم الخميس، إثر استهداف إسرائيلي لمركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت المركبة بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى استشهاد أبو كميل على الفور، فيما أصيب اثنان من مساعديه، واشتعلت النيران في المركبة بشكل كامل.

ويأتي الاستهداف في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث وقع في وقت سابق اليوم استهداف لدراجة نارية في منطقة بني الأمل غرب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد المواطن حذيفة كوارع وإصابة آخر، ونُقل الشهيد والمصاب إلى مستشفى ناصر.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارة التي استهدفت مركبة أبو كميل كانت تهدف إلى اغتيال قائد سرية في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

ويُعد استهداف مركبة مدير شرطة غزة رابع استهداف جوي خلال تسعة أيام، وفق ما أوردته المصادر المحلية.