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الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة أرامكو في جيزان جنوب السعودية بطائرتين مسيّرتين

الخميس 13 أغسطس 2026 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة أرامكو في جيزان جنوب السعودية بطائرتين مسيّرتين



صنعاء /وكالات/

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الخميس، استهداف مصفاة تابعة لشركة أرامكو في منطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرتين مسيّرتين.

ونقلت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري أن الهجوم استهدف المصفاة في جازان السعودية، وقالت الجماعة إن العملية جاءت رداً على ما وصفته بـ«انتهاك» السعودية للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة.

وأضاف المصدر، وفق الرواية الحوثية، أن الطائرتين استهدفتا المنشأة النفطية، دون أن تتوفر حتى الآن معلومات مستقلة تؤكد حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجوم.

ويأتي الإعلان بعد أيام من إعلان الحوثيين، في 9 أغسطس/آب، استهداف منشأة تابعة لأرامكو في جازان بطائرة مسيّرة. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت حينها إخماد حريق اندلع في إحدى منشآت المصفاة، مؤكدة عدم تسجيل إصابات.

وتراقب أسواق الطاقة تداعيات التصعيد، في ظل المخاوف من تأثير أي هجمات جديدة على منشآت النفط السعودية على إمدادات الطاقة وحركة التجارة في المنطقة.

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