أمطار نادرة في فلسطين منتصف أغسطس وتحذيرات من السيول

رام الله /سما/

تشهد المنطقة خلال الأيام المقبلة حالة جوية لافتة وغير معتادة، مع توقعات بهطول أمطار محلية في مناطق من الضفة الغربية والمناطق الشرقية، في ظاهرة نادرة نسبياً خلال منتصف شهر أغسطس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أمطاراً محلية قد تهطل اعتباراً من ساعات ظهر يوم السبت، خصوصاً في المناطق الشرقية، فيما تشمل التوقعات مناطق من وادي الأردن والبحر الميت وصحراءالضفة الغربية، مع احتمال حدوث عواصف رعدية متفرقة.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية الإسرائيلية، فإن يوم الجمعة قد يشهد زخات خفيفة في مناطق من الشمال والوسط، فيما تزداد فرص هطول الأمطار المحلية يوم السبت، ولا سيما في المناطق الشرقية، مع احتمال حدوث عواصف رعدية منفردة. كما حذرت التوقعات من خطر تشكل السيول في صحراء الضفة والبحر الميت.