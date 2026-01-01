بعد رفض نتنياهو خطة غزة وتصعيد الاغتيالات.. كوشنر يصل إسرائيل لبحث تنفيذ خطة ترامب

القدس المحتلة/ سما/

يعتزم المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر والمدير العام لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف زيارة إسرائيل لمناقشة إطلاق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 15 بندًا بشأن غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت يُحتمل أن يصل الاثنان إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، إلا أن مصدرا مطلعا على التفاصيل أشار إلى أن هذا الأمر ليس نهائيا.

ويتوقع أن يثير كوشنر خلال اجتماعه مع نتنياهو الوضع في الضفة الغربية، بالإضافة إلى المخاوف الأمريكية بشأن عنف المستوطنين.

وكان نتنياهو أعلن في بداية الأسبوع أن إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الخمس عشرة لمجلس السلام في غزة .

وقال نتنياهو في بيانٍ له في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "إسرائيل ترفض وثيقة النقاط الخمس عشرة ولن ينسحب الجيش الإسرائيلي حتى تُسلّم حماس سلاحها".

سارع مسؤولون كبار في مجلس السلام التابع لترامب إلى دحض تصريح نتنياهو ، مؤكدين أن إسرائيل ملتزمة بالاتفاق.

وقال المسؤولون أنفسهم لموقع "واي نت": "نحن ننظر إلى الأفعال لا إلى الأقوال والتصريحات. عمليا، أوقفت إسرائيل عمليات القتل وتحافظ على وقف إطلاق النار".

لكن استمرت الغارات والاغتيالات الإسرائيلية على غزة لليوم الثالث على التوالي. وأعلن جيش الاحتلال اغتيال مدير شرطة غزة جمال ابو كميل.

وفي نقاش أمني، قال رئيس نتنياهو: "أوامر إطلاق النار في غزة لم تتغير ولن تتغير.

وأفاد مصدر عسكري اسرائيلي بحسب يديعوت احرنوت مساء اليوم بأن إسرائيل أبلغت الجانب الأمريكي أنها ستواصل اغتيال كل من شارك في هجوم السابع من اوكتوبر .

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن واشنطن تقبل الموقف الإسرائيلي. وفي الوقت ذاته، قررت تل أبيب تعزيز التنسيق مع المقر الأمريكي في كريات جات، ووافقت على تخفيف حدة النشاط في قطاع غزة.