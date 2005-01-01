الاتحاد الأوروبي يرحب بموافقة إسرائيل على التمديد لبعثته في معبر رفح

القدس المحتلة/سما/

رحّبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الخميس، بموافقة إسرائيل على تمديد تفويض بعثة المساعدة التابعة للتكتل عند معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر حتى نهاية حزيران/يونيو 2027.

وقالت كالاس إن السلطات الإسرائيلية وافقت على تمديد ولاية بعثة المساعدة الحدودية وبعثة مساندة الشرطة المدنية الفلسطينية وسيادة القانون حتى 30 حزيران/يونيو 2027.

أشادت المسؤولة الأوروبية بالقرار، واصفة إياه عبر منصة إكس بأنه “خطوة مهمة بعد أشهر من المفاوضات الدبلوماسية”.

وأضافت أن “المهمتين تسعيان إلى تحقيق هدف واضح: المساهمة في جعل نقاط العبور أكثر أمانا وكفاءة، ودعم الشرطة الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

لم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس.

وأُنشئت بعثة “يوبام” المدنية عام 2005 للمساعدة في مراقبة المعبر، لكنها ظلت معلقة من دون تفعيلها لنحو عقدين، في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007.

وأعيد فتح معبر رفح جزئيا في شباط/فبراير تحت إشراف أوروبي بعد أشهر من الإغلاق خلال الحرب.

تهدف بعثة المساعدة الحدودية للاتحاد الأوروبي التي تنشر ضباط أمن إيطاليين وإسبان وفرنسيين، إلى ضمان وجود محايد ومستقل عند معبر رفح.

ووفق بيانات أصدرها الاتحاد الأوروبي في أوائل آب/أغسطس، سافر أكثر من عشرة آلاف شخص بين غزة ومصر عبر المعبر الحدودي منذ إعادة فتحه في شباط/فبراير.

كان من المقرر أن تجدد إسرائيل التفويض الخاص بنشر البعثتين الأوروبيتين في نهاية حزيران/يونيو.

لكن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل شهدت توترا شديدا منذ اندلاع الحرب في غزة، ولا سيما بسبب الوضع الإنساني في القطاع والانتقادات الأوروبية لطريقة إدارة الحرب.

ويمهد الضوء الأخضر الإسرائيلي الطريق أمام تمديد رسمي للبعثتين من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي وافقت سابقا على إبقائهما قائمتين حتى أيلول/سبتمبر من هذا العام.