تحذير خطير من نائب أمريكي: مخزون البنتاغون من الصواريخ يتآكل وقدرتنا على الردع في خطر

وكالات /سما/

حذر النائب الأمريكي راجا كريشنامورثي، من أنه ينبغي على الأمريكيين أن يشعروا بقلق بالغ من جراء تراجع مخزون البنتاغون من الذخائر، في ظل الصراع مع إيران.

ولدى سؤاله في مقابلة مع شبكة “CNN”: “ينفي الرئيس ترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) التقارير التي تتحدث عن تناقص مخزون الذخائر لدى البنتاغون، لكنه أقر بأن بعض إمدادات الأسلحة أصبحت، على حد تعبيره، “أكثر شحا”. بصفتك عضوا في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، أعلم أنك على دراية تامة بكل هذا. إلى أي مدى ينبغي أن يشعر الأمريكيون بالقلق في الوقت الراهن؟”، رد النائب راجا كريشنامورثي، الذي يمثل الدائرة الانتخابية الثامنة في ولاية إلينوي:

“ينبغي أن يكونوا قلقين للغاية. فقد أشارت تقارير منشورة الآن إلى أننا، بحسب ما ورد، “استنفدنا تقريبا بالكامل” صواريخ “أتاكمس”. وهذه أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، ناهيك عن صواريخ “توماهوك”. والأهم من ذلك، أننا نعاني نقصا خطيرا في صواريخ SM-3 الاعتراضية، وصواريخ باتريوت، وصواريخ “ثاد” الاعتراضية. وهذه هي صواريخ الاعتراض الوحيدة المعروفة للصواريخ الباليستية في ترسانتنا”.

وأضاف كريشنامورثي: “وبالتالي، فإننا نخفض مستوى الردع لدينا، ونفتح الباب أمام العدوان من جانب خصوم آخرين، بما في ذلك، على نحو محتمل، الحزب الشيوعي الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك الروس في أوروبا”، وفق وصفه.

وأردف: “إنهم يقيسون يوما بيوم عمق مخزوننا. وبعبارة أخرى، عدد الذخائر التي نمتلكها في أي وقت. وعندما ينخفض هذا العدد إلى مستوى خطير، فإن ذلك يمثل فترة ضعف بالنسبة لنا، وقد يعرضنا لعدوان محتمل من جانب خصومنا”، حسب تعبيره.