مصر تكشف موقفها الأول من اتفاقية مكة للدفاع المشترك ..

وكالات / سما/

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الخميس، إن اتفاقية مكة المكرمة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان تخضع لدراسات معمقة من مؤسسات الدولة، تمهيدا لاتخاذ القرار بشأنها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان، بمدينة العلمين شمالي مصر، بحضور مراسل الأناضول، وذلك في أول تعليق مصري رسمي على الاتفاقية التي وقعتها البلدان الثلاثة الجمعة.

وردا على سؤال بشأن الاتفاقية، قال عبد العاطي، إن “مصر منخرطة في إطار رباعي مع السعودية وتركيا وباكستان، ولها علاقات متميزة مع البلدان الثلاثة لا تقتصر على المجالات السياسية، ومصر حريصة على دفع العلاقات الثنائية مع الدول الثلاث”.

وفي إشارة إلى اتفاقية مكة، أوضح: “عندما يتعلق الأمر بمجالات دفاعية، ويكون هناك التزامات في هذا الشأن، يحتاج الأمر لدراسات معمقة في ضوء الدستور المصري والالتزامات القانونية”.

وتابع: “نحن على دراية بالأمر منذ البداية ويتم دراسة معمقة داخل الدولة المصرية لاتخاذ القرار، خاصة وهناك أفكار ومبادرات كثيرة حول الترتيبات في الإقليم في ظل التحديات غير المسبوقة بالمنطقة”.

والجمعة، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك، فيما رجح فيدان، في مقابلة مع الأناضول، إمكانية انضمام مصر.

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب جلسة مباحثات في القاهرة، الخميس، إن مصر لديها تعاون مع ثلاثي الاتفاقية: السعودية وتركيا وباكستان، في إطار الآلية الرباعية التي تجمعهم، كما أن العلاقات الثنائية بين القاهرة وكل من هذه الدول الثلاث متميزة للغاية.

وأجاب عبد العاطي، ردا على سؤال حول موقف مصر من الاتفاقية، بأن القاهرة “على دراية بهذا الأمر منذ البداية، وتتم دراسته من خلال المؤسسات المعنية داخل الدولة المصرية”، موضحا أنه “عندما يتعلق الأمر بالتعاون في مجالات دفاعية تكون هناك التزامات في هذا الشأن تحتاج لدراسات معمقة في ضوء الدستور المصري والأمور القانونية”.

وأشار إلى أن هناك “أفكارا كثيرة حول الترتيبات الأمنية في الإقليم في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة”، مضيفا أن مصر “تتعامل مع هذه الأفكار والمبادرات بما في ذلك مبادرة أمن البحر الأحمر بمنتهى الجدية، لكن هناك اعتبارات دستورية وقانونية تتم دراستها بشكل معمق لاتخاذ الإجراءات المطلوبة”.

وشدد على أن “هناك تنسيقا كاملا بيننا نحن الأربعة والوزير فيدان طرح هذا الأمر منذ فترة في ما يتعلق بالجانب الدفاعي”.

من جهته، قال الوزير التركي، إن المناقشات كانت جارية مع مصر أولا بأول بشأن اتفاق مكة، ونقلت القاهرة رأيها حول الاتفاقية، فيما تعمل الآن على تقييم كل الأبعاد، مضيفا: “نتمنى أن تكون مصر معنا”.

ووقع كل من السعودية وتركيا وباكستان، الجمعة الماضية، “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” خلال قمة ثلاثية شارك فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف.

وكان لافتا غياب مصر، المندرجة في آلية رباعية تضم وزراء خارجية هذه الدول الثلاث بجانب القاهرة.