هيثم حسن ينتقل إلى سلتيك الاسكتلندي برباط 4 سنوات

وكالات /سما/

غلاسكو/سما- أعلن نادي سلتيك الاسكتلندي، بطل دوري الممتاز الاسكتلندي، الأربعاء، تعاقده مع اللاعب المصري هيثم حسن قادماً من نادي ريال أوفييدو الإسباني برباط يمتد 4 سنوات مع خيار تمديد لعام إضافي.

سيرتدي حسن، ذو الـ 24 ربيعاً، قميص سلتيك بالرقم 23. ولم يعلن سلتيك عن قيمة الصفقة المالية.

قضى المصري موسمين كاملين مع أوفييدو، شارك خلالهما في 82 مباراة بمختلف المسابقات سجّل خلالها 4 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة. وشارك في 37 مباراة بالدوري الإسباني في الموسم الأخير وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

كان حسن، المولود في فرنسا، ضمن تشكيلة منتخب مصر في كأس العالم 2026 المقامة بأمريكا الشمالية، حيث شارك في مباراتين وقدّم تمريرة حاسمة خلال الخسارة 2-3 أمام الأرجنتين في دور الـ 16. لفتت أداؤه الأنظار فأطلق عليه البعض لقب "الغزال المصري".

قال حسن في تصريحاته: «إنها لحظة رائعة وشرف حقيقي بالنسبة لي أن أنضم إلى سلتيك، وهو نادٍ استثنائي يمتلك تاريخاً عريقاً وجماهير رائعة. عندما علمت باهتمام سلتيك بضمي، كان عليّ أن آتي إلى هنا وأن أصبح جزءاً من هذا النادي».

سبق لحسن اللعب مع فياريال وسبورتنيج خيخون في الدوري الإسباني قبل الانتقال إلى أوفييدو. بدأ مسيرته الاحترافية مع ناديه شاتورو الفرنسي.

لعب حسن دوراً بارزاً في صعود أوفييدو من دوري الدرجة الثانية الإسباني في موسم 2024-2025، لكن الفريق هبط عودة للدرجة الثانية بعد موسم واحد في الدوري الممتاز.

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