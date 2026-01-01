علم التخلق يعيد تعريف العناية بالبشرة.. كيف يؤثر نمط الحياة في شيخوخة الجلد

وكالات /سما/

ليست شيخوخة البشرة محتومة بالجينات وحدها؛ فالبيئة ونمط الحياة يتدخلان بنفس القوة في تحديد سرعة ظهور التجاعيد وفقدان المرونة. هذا ما يكشفه علم التخلق أو "إبيجينتكس"، وهو حقل علمي ينمو سريعًا ويغيّر فهمنا لشيخوخة الجلد.

الفكرة الأساسية بسيطة لكن قوية: الجينات لا تتغير، لكن طريقة عملها تتغير. العوامل المحيطة بنا، من الشمس والتلوث إلى التوتر والنوم، تستطيع تشغيل بعض الجينات أو إيقافها بلا أن تمس تسلسل الحمض النووي نفسه. وعندما تتكرر هذه العوامل الخارجية، تترك آثارًا تراكمية على صحة خلايا الجلد وقدرتها على التجدد.

في الجلد تحديدًا، يؤثر هذا على الجينات المسؤولة عن تجدد الخلايا وإنتاج الكولاجين والاستجابة للضغط الحراري والأكسدي. فكلما تعرضت البشرة للأشعة فوق البنفسجية والتلوث، تضاعفت الجزيئات الضارة التي تدمر الكولاجين والألياف المرنة، مما يسرع ظهور التجاعيس وفقدان الصلابة.

التوتر النفسي يأتي بآليته الخاصة؛ فهرمونات الضغط ترفع إفراز الدهون لدى البعض وتضعّف حاجز البشرة الواقي، الأمر الذي قد يؤدي إلى حساسية وجفاف وتفاقم المشاكل الجلدية الموجودة.

يجتمع التأثير عندما تتعرض البشرة لأكثر من عامل واحد: شمس مستمرة، تلوث هواء، توتر يومي، نوم غير كافٍ. في هذه الحالة يكون الضغط على الجلد مستمرًا، وتتراكم الأضرار بسرعة.

انطلاقًا من هذا الفهم، ظهر مفهوم "الجمال الإبيجينتكسي" في صناعة التجميل، مع بحث عن مكونات تدعم وظائف خلايا البشرة الطبيعية: الببتيدات، مضادات الأكسدة، بعض المستخلصات النباتية، والريتينويدات. لكن الأدلة العلمية على تأثيرها المباشر في آليات التخلق تختلف من مكون لآخر.

الخطوات العملية تبدأ بالحماية من الشمس يوميًا باستخدام واقي شمس واسع الطيف. النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه ومضادات الأكسدة يدعم الجلد من الداخل، في حين أن الحركة المنتظمة تحسّن الدورة الدموية، والنوم الكافي يمنح الجلد وقتًا مهمًا للتعافي والتجدد.

لكن ثمة تحذير مهم: ليس كل منتج يحمل اسم "إبيجينتكس" يستطيع فعلًا إعادة برمجة البشرة أو عكس شيخوختها. بعضها يعتمد على مكونات معروفة، وقد تدعم صحة الجلد، لكن ادعاءات مثل "تنشيط جينات الشباب" أو "إعادة ضبط عمر البشرة" تتجاوز ما تثبته الأبحاث الحالية. المجال لا يزال حديثًا، والأدلة السريرية على معظم التركيبات محدودة.

الخلاصة: علم التخلق يفتح بابًا لفهم أعمق لشيخوخة البشرة، لكن تقييم أي منتج يجب أن يستند إلى المكونات الفعلية والأدلة السريرية، لا إلى المصطلح التسويقي وحده.

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