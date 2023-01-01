كورتيس تحطم الرقم العالمي في سباق 50 متراً ظهر ببطولة أوروبا

وكالات /سما/

باريس/سما- حققت السباحة الإيطالية الشابة سارة كورتيس إنجازاً تاريخياً الأربعاء، بتحطيمها الرقم القياسي العالمي في سباق 50 متراً ظهر للسيدات خلال الدور نصف النهائي من بطولة أوروبا للألعاب المائية المنعقدة في باريس.

سجلت كورتيس، البالغة 19 عاماً والدارسة في جامعة فيرجينيا، زمناً قدره 26.63 ثانية، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسترالية كايلي ماكيون، الحاصلة على خمس ميداليات ذهبية أولمبية، والبالغ 26.86 ثانية والمسجل في بودابست خلال كأس العالم في أكتوبر 2023.

يمثل إنجاز كورتيس أول رقم قياسي عالمي يُسجل في نسخة 2026 من بطولة أوروبا للألعاب المائية. دخلت السباحة الإيطالية المنافسات بوصفها من أبرز المرشحات للتألق، بعدما حققت رقماً قياسياً أوروبياً قدره 27.07 ثانية في بطولة سيتي كولي بروما في يونيو الماضي.

جاء هذا الإنجاز في سباق 50 متراً ظهر بعد يوم واحد من فوز كورتيس بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر سباحة حرة الثلاثاء، ما يعزز موقعها كنجمة صاعدة في عالم السباحة.

احتلت الروسية ألينا جايفوتدينوفا المركز الثاني في الدور نصف النهائي بزمن 26.91 ثانية، ما يجعله ثالث أسرع زمن في تاريخ هذا السباق.

بعد فقدان ماكيون رقمها القياسي في سباق 100 متر ظهر لصالح الأميركية ريغان سميث في يونيو 2024، ثم رقم 50 متراً لكورتيس، لا تزال الأسترالية تحتفظ بالرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر ظهر. كانت ماكيون أصبحت عام 2023 أول سباحة تجمع الأرقام القياسية العالمية لسباقات 50 و100 و200 متر ظهر في آن واحد، منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية للمسافات القصيرة عام 1997.

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