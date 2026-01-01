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إنجاز طبي روسي

خبر : عملية جراحية نادرة لمريض يبلغ 101 عاماً في روسيا

الخميس 13 أغسطس 2026 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عملية جراحية نادرة لمريض يبلغ 101 عاماً في روسيا



وكالات /سما/

سامارا/سما- أنجز فريق طبي روسي عملية جراحية نادرة لم تُجرَ من قبل على رجل يبلغ من العمر 101 عام في عيادات جامعة سامارا الطبية الحكومية. وركزت العملية على معالجة التهاب في الجيب الوتدي، وهو تجويف عميق يقع في مركز قاعدة الجمجمة.

دخل المريض المستشفى فاقدا للوعي بعد أن اشتكى من صداع حاد وآلام منتشرة في جسده. وكشفت الفحوصات الشاملة إصابته بالتهاب الجيب الوتدي المصحوب بمضاعفات خطيرة، حيث تطور الالتهاب ليصل إلى الأغشية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي.

اعتمد الجراحون على تقنية التنظير عبر الأنف، وهي طريقة تدخلية بسيطة تتجنب شقوق واسعة في الرأس. في المسار التشريحي، فتحوا التجاويف الأنفية وأزالوا الإفرازات القيحية المتراكمة وسعّعوا الممر الذي يربط الجيب الملتهب بالأنف.

استخدم الفريق الطبي نظام "آتوبلان" للتوجيه الجراحي، وهو نظام طوّرته جامعة سامارا نفسها. يسمح هذا النظام بالتخطيط المسبق لمسار العملية بدقة عالية، ما يقلل بشكل كبير من احتمالية إلحاق الضرر بالأنسجة الحساسة المحيطة بمنطقة التدخل.

لم تستغرق الجراحة سوى نحو 30 دقيقة، وهو وقت قصير نسبة لتعقيد الحالة وعمر المريض المتقدم. بعد انتهاء العملية، أمضى الرجل أسبوعا واحدا تحت الملاحظة الطبية في المستشفى قبل أن يُسرح بعد تحسن ملحوظ في حالته الصحية.

تعكس هذه العملية التقدم المتزايد في التقنيات الجراحية الحديثة التي تتيح إجراء تدخلات معقدة حتى لدى المرضى المسنين جدا، وتوظيف أنظمة ملاحية ذكية تعزز من سلامة الإجراء الطبي.

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#روسيا #جراحة #الصحة

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