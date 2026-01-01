متحف موسكو الجديد يفتح للزوار أسرار إنتاج الشوكولاتة التفاعلي

وكالات /سما/

موسكو/سما- افتتح متحف تفاعلي جديد في موسكو باسم "مصنع اكتشافات الشوكولاتة"، يمنح الزوار فرصة التعرف على مراحل إنتاج الشوكولاتة والمشاركة في تجارب عملية مباشرة، ومشاهدة صناعة الحلوى المحشوة أمام أعينهم. وأفادت وكالة تاس بأن مساحة العرض الجديدة تقع في الجناح رقم 8 "علماء الطبيعة الصغار" التابع لمركز الفنون والثقافة في موسكو.

صرحت إيلينا جوك، النائبة الأولى للمدير العام لمتحف مركز معارض عموم روسيا، خلال حفل الافتتاح بأن المشروع استلزم وقتا طويلا وتطلب العديد من النقاشات والحلول التصميمية المبتكرة. وأعربت عن اعتقادها بأن الجناح سيستقطب اهتمام الأطفال الزوار، كما ظل على مدى سنوات عالقا في ذاكرة الأجيال السابقة. يستقطب المتحف الزوار برحلة معرفية تبدأ من زراعة حبوب الكاكاو ومناطق إنتاجها ونقلها، وصولا إلى مختلف مراحل تصنيع الشوكولاتة داخل المصنع.

توفر الشاشات واللوحات التفاعلية في المعرض للزوار محاكاة عدد من العمليات الحقيقية، من بينها تحميص حبوب الكاكاو وغربلتها، واستخلاص زبدة الكاكاو، وإضافة الحليب والسكر وغيرها من المكونات. يمكن للزوار أيضا الاطلاع على وزن الحلوى والتعرف على وصفات الشوكولاتة الساخنة التاريخية التي تعود إلى عصر الإمبراطورة الروسية كاترين العظمى والملكة الفرنسية ماري أنطوانيت.

تضم إحدى قاعات المتحف خط إنتاج مصغرا متكاملا يقوم بتصنيع الحلوى المحشوة مباشرة أمام الزوار. وتستغرق دورة الإنتاج الكاملة للحلوى حوالي 45 دقيقة، ما يتيح للزائر متابعة مراحل تصنيعها من البداية إلى النهاية خطوة بخطوة. بهذا التصميم، يجمع "مصنع اكتشافات الشوكولاتة" بين العرض المتحفي التقليدي والتجربة العملية، ليقدم للأطفال والعائلات طريقة تفاعلية جذابة للتعرف على عالم الكاكاو والشوكولاتة.

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