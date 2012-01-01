مينساه يعود إلى الرياض بعد عام في النصر الإماراتي

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن نادي الرياض، في الأربعاء، عودة اللاعب الغاني بيرنارد مينساه إلى صفوفه، بعد رحيل استمر 396 يومًا قضاها في النصر الإماراتي منذ يوليو 2025.

عاد الظهير البالغ من العمر 31 عامًا إلى ما يُعتبره ملجأه في السعودية، حيث لعب 30 مباراة في فترته السابقة مع الفريق، سجّل خلالها 5 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة. اشتهر بمشاركته الفعّالة في دوري روشن وكأس خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين.

بدأت مسيرة مينساه الاحترافية في البرتغال عام 2012 مع فيتوريا جيماريش بعد تدريبه في أكاديمية غانية متخصصة. لاحقًا، انضم إلى أتلتيكو مدريد سنة 2015، إلا أنه لم ينل رضا المدرب دييجو سيميوني الأرجنتيني، فقضى خمسة أعوام في إعارات متعددة شملت أندية إسبانية وتركية قبل وصوله إلى السعودية.

يُعتبر عودة مينساه إلى الرياض خطوة تعكس رغبته في الاستقرار بعد سنوات من التنقل المستمر بين الأندية والدول. يأتي انضمامه وسط تطلّع الفريق لتعزيز صفوفه الدفاعية قبل دخول الموسم الجديد.

اشتهر اللاعب خلال مسيرته بالانضباط والتزامه خارج الملعب، حيث يفضل قضاء وقته مع عائلته والعودة إلى أنشطته البسيطة بعيدًا عن أضواء الملاعب.

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