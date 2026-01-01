رسوم صخرية بعمر 4.2 ألف عام تعيد رسم خريطة فنون ما قبل التاريخ في جنوب آسيا

وكالات /سما/

يوننان/سما- أعلنت السلطات الصينية عن اكتشاف آثار نقوش صخرية في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين يعود تاريخها إلى ما يزيد عن 4.2 ألف عام، في انجاز علمي جديد يسهم في فهم تطور الفنون البدائية في المنطقة.

أجرى معهد التراث الثقافي والآثار بالتعاون مع جامعة نانجينغ التربوية أعمال تنقيب في منطقة مدينة لينتسانغ، حيث تمكن الفريق من استخراج بيانات جديدة عن هذه النقوش وتنظيمها بطريقة منهجية.

بفضل مقارنة البيانات الجديدة مع قاعدة البيانات الموجودة للآثار القديمة في المنطقة، تمكن العلماء من بناء تسلسل زمني واضح يرسم مسار تطور الفن البدائي عبر مراحل مختلفة، مما يوفر للباحثين صورة متكاملة لظهور وتطور هذه النقوش الصخرية.

أشار الباحثون إلى أن الاكتشافات الجديدة تتيح فهمًا أعمق لتطور الفنون في ما قبل التاريخ، لا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا القارية، حيث تعكس هذه الرسوم سجلًا بصريًا لحياة الشعوب القديمة ومعتقداتهم والعادات الروحية التي سادت تلك الحقب البعيدة.

تكشف النقوش الصخرية المكتشفة عن تفاصيل فريدة عن الحياة اليومية والمعتقدات الدينية للبشر الذين عاشوا في هذه المنطقة قبل آلاف السنين، مما يوفر نافذة نادرة على الثقافة والحياة الاجتماعية للشعوب البدائية.

وفق الإحصاءات الرسمية، تضم منطقة يوننان ومنطقة قوانغشي-تشوانغ الذاتية الحكم أكثر من 100 موقع يضم رسومًا صخرية، تختلف في أساليبها وتقنياتها بشكل ملحوظ، مما يعكس تنوعًا ثقافيًا وفنيًا عميقًا عبر العصور.

يأمل المؤرخون الصينيون أن تسهم المعلومات المستخرجة من هذه الاكتشافات في إلقاء المزيد من الضوء على تطور الثقافة الإنسانية في شبه الجزيرة الهندوصينية بأكملها، وتعميق فهمنا للحضارات القديمة التي ازدهرت في جنوب شرق آسيا.