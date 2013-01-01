التكنولوجيا الحيوية تُعيد تعريف صناعة مستحضرات البشرة العالمية

وكالات /سما/

تُحدث التكنولوجيا الحيوية ثورة في طريقة تطوير منتجات العناية بالبشرة، حيث تعتمد على استخدام كائنات حية دقيقة مثل الخميرة والبكتيريا لإنتاج مكونات دقيقة واستهدافية، بما يقلل الاعتماد على المواد الكيميائية القاسية.

بدأت هذه الحركة من قصة شخصية حقيقية؛ فعندما تعرضت ميهوا كيم، خبيرة المكياج الكورية الجنوبية، لحادث سير مروّع عام 2013 خلّف جروحًا عميقة في وجهها وعنقها استدعت أكثر من 60 غرزة، انسحبت من الحياة العامة لأشهر عديدة. لكن اكتشافها للصقات الهيدروجيل الطبية المطورة بالتكنولوجيا الحيوية غيّر مسارها؛ فأدركت أن الجمال الحقيقي يكمن في دعم البشرة لتؤدي وظائفها الطبيعية بدلًا من تحويلها جذريًا.

حوّلت كيم هذه الرؤية إلى مشروع عملي عام 2021، فأسست في سيؤول علامة Biodance المتخصصة بالعناية بالبشرة، جامعة بين فعالية المكونات الطبية وسهولة الاستخدام اليومي. واليوم تُعتبر Biodance واحدة من المئات من علامات الجمال الناشئة التي تعتمد هذا النهج العلمي.

تشرح جينجر كينغ، خبيرة تركيب مستحضرات التجميل الأمريكية، أن التكنولوجيا الحيوية توفر تحكمًا أكبر في جودة المكونات مقارنة بالمستخلصات الطبيعية الخام التي تختلف تركيزاتها تبعًا للعوامل البيئية. وتشير إلى أن العلامات الكورية كانت رائدة في هذا المجال، استفادة من انتشار الوعي العالمي بفوائد التخمير من خلال الأغذية مثل الكيمتشي والبروبيوتيك.

لم تعد هذه التقنيات حكرًا على عمالقة الصناعة. أسهم التطور العلمي في خفض التكاليف والعقبات أمام العلامات المستقلة والصغيرة، قادها بشكل متزايد نساء رائدات.

إيما لويسهام، التي تحمل درجات عليا في علم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية من جامعة هارفارد، أسست علامتها في نيوزيلندا عام 2019 بعد أن دفعتها تجربة شخصية مع السرطان والعقم للبحث عن بدائل آمنة وفعالة لعلاجات التصبغات. تركز منتجاتها على جزيئات نقية وعالية التركيز تحاكي وظائف البشرة الطبيعية.

أما جوانا إلنر، البريطانية التي تركت العمل بالإعلام بعد 16 عامًا ودرست الطب الصيني التقليدي، فأرادت الخروج من الأعراف الزائدة للـ "الجمال النظيف" والروتينات الطويلة التي تُرهق البشرة. تعاونت إلنر مع مختبرات التكنولوجيا الحيوية لإنتاج جزيئات نباتية عبر التخمير وزراعة الخلايا، ما يسمح بالحصول على مكونات يصعب الحصول عليها طبيعيًا بكميات كبيرة.

يتوقع الخبراء أن تشهد قيمة سوق العناية بالبشرة القائمة على التكنولوجيا الحيوية نموًا كبيرًا من 5.8 مليار دولار عام 2025 إلى 8.6 مليار دولار بحلول عام 2032.

مع تزايد الخيارات في السوق، تنصح المؤسسات الرائدة المستهلكين بالحذر من التسويق المبالغ فيه. توصي كيم بتجنب العلامات التي تركز بشكل مفرط على وجود أو غياب مكون واحد، وتدعو لويسهام إلى عدم الانخداع بالتغليف الجذاب والوعود السريعة.

ترى لويسهام أن أولوية البحث يجب أن تكون على العلامات التي تركز على فهم وظائف البشرة واستخدام مجموعة متكاملة من المكونات التي تعمل معًا لمعالجة مشاكل محددة.

تحذر إلنر من أن وجود مكون فعال لا يكفي؛ فيجب أن يُستخدم بالتركيز والجرعة التي أثبتت الدراسات السريرية فعاليتها. كما تشير إلى أن المعلومات المهمة مثل الوزن الجزيئي للمكونات، الذي يحدد ما إذا كان المكون سيبقى على السطح أم سيخترق الطبقات الأعمق، غالبًا لا تُفصح عنها العلامات التجارية.

توصي الخبيرات بأن يجري المستهلكون أبحاثهم الخاصة، ويفهموا نوع بشرتهم واحتياجاتها قبل الاستثمار في أي منتج.

اقرأ أيضًا: