مؤشرات الخليج تتراجع وسط توترات أمريكية إيرانية

وكالات /سما/

الرياض/سما- أغلقت أغلب بورصات دول الخليج تعاملاتها على انخفاض، متأثرة باستمرار الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران والهجمات المتجددة على الشحنات البحرية في المسطحات المائية الاستراتيجية.

انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.2%، مع تراجع سهم سابك للمغذيات الزراعية 3.4% وأسهم أرامكو السعودية 0.5%. في الإمارات، هبط مؤشر دبي 0.2% بفعل انخفاض سهم إعمار العقارية 0.9%، بينما ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.3%.

سجلت بورصات أخرى مسارات متباينة: انخفض المؤشر القطري 0.4% مع تراجع سهم صناعات قطر 3%، فيما ارتفع مؤشر البحرين 0.1% ومؤشر عمان 0.4%، وتراجع المؤشر الكويتي 0.2%.

خارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4%، مدفوعًا بصعود قوي في أسهم المصرية للاتصالات بنسبة 5.1% بعد إعلان الشركة عن ارتفاع حاد في أرباح الربع الثاني من العام.

يعزى الأداء الضعيف في الخليج إلى تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران وتجدد الهجمات على حركة الشحن البحري، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن التأثير على صادرات النفط والإمدادات العالمية.

أفادت مصادر إيرانية بعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، وعدم وضع جدول زمني لتنفيذه، مما أضعف آمال التوصل إلى تسوية قريبة.

أعادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته للقيادة الإيرانية، بينما وقعت هجمات جديدة على ناقلات الشحن في المياه الإقليمية، مما زاد من حالة عدم اليقين بين المتعاملين في الأسواق.

أصبح تتبع صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر أكثر صعوبة، حيث عمدت ناقلات إلى إيقاف أجهزة التتبع تقليلًا لمخاطر الهجمات، مما زاد من الضغط على توقعات الطلب العالمي على الخام.

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