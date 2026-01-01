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أرباح الإسكندرية للأدوية

خبر : أرباح الإسكندرية للأدوية تنمو 34.9% إلى 527.7 مليون جنيه

الخميس 13 أغسطس 2026 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرباح الإسكندرية للأدوية تنمو 34.9% إلى 527.7 مليون جنيه



وكالات /سما/

القاهرة/سما- حققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية نموًا قويًا في أرباحها السنوية، إذ ارتفعت بنسبة 34.9% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 527.7 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 391.2 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وتزامن النمو في الأرباح مع ارتفاع الإيرادات المجمعة للشركة إلى 3.19 مليار جنيه، بزيادة من 2.76 مليار جنيه في السنة المالية المقارنة، محققة بذلك نموًا في الإيرادات بنسبة 15.6%.

وخلال أول 11 شهرًا من العام المالي الماضي، استمرت الشركة في تحقيق أداء قوي برفع أرباحها بنسبة 31% إلى 494.8 مليون جنيه، مقابل 378.5 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، مع إيرادات بلغت 2.89 مليار جنيه مقابل 2.62 مليار جنيه.

وكذلك ارتفعت الأرباح خلال أول 10 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 33%، لتصل إلى 469.3 مليون جنيه مقابل 352.1 مليون جنيه، بينما وصلت الإيرادات إلى 2.82 مليار جنيه مقابل 2.44 مليار جنيه.

وأقرّ مجلس إدارة الشركة موازنة تقديرية للعام المالي 2027-2026 تستهدف تحقيق أرباح بمستوى 690 مليون جنيه، بزيادة من 660 مليون جنيه المستهدفة للعام المالي الجاري.

وتتطلع الشركة لتحقيق إيرادات تبلغ 3.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.67 مليار جنيه المستهدفة حاليًا، كما تسعى لأن يسهم نشاط التصدير بـ 152.95 مليون جنيه من الإيرادات المتوقعة.

وخصصت الشركة موازنة استثمارية بقيمة 95.15 مليون جنيه لمشروعات سوف تمول بشكل ذاتي، تشمل شراء آلات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد المعدات وإعادة تأهيل مخازن التعبئة والتغليف عقب حادثة الحريق.

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