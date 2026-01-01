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حفل زفاف المشاهير

خبر : كيلسي: زفافي بسويفت أجمل ليلة في حياتي

الخميس 13 أغسطس 2026 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيلسي: زفافي بسويفت أجمل ليلة في حياتي



وكالات /سما/

أطلق نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي أول تصريح علني له عن زفافه من المغنية العالمية تايلور سويفت، واصفاً إياه بأنه «أفضل ليلة في حياته».

قال كيلسي في ظهور إعلامي: «لقد كانت ليلة مليئة بالاحتفالات»، وأضاف أنه يركز الآن بالكامل على كرة القدم. وجاء الإعلان عن زواجهما وسط تكتم إعلامي قبل أن يتحدث النجم الرياضي عن التفاصيل.

شهد حفل الزفاف حضوراً رياضياً ملحوظاً، حيث حضره زملاء كيلسي في فريقه ومدربه أندي ريد، إلى جانب نجوم كرة القدم الأمريكية مثل توم برادي وروب غرونكوفسكي.

صممت دار كريستيان ديور للأزياء الراقية إطلالات العروسين في الحفل، حيث قام المدير الإبداعي للدار جوناثان أندرسون بتصميم فستان سويفت بالتعاون المباشر مع العروسين، ما جعله الفستان الزفافي الأول الذي يصممه أندرسون لنجمة عالمية.

أما أحذية سويفت فقد صُنعت خصيصاً من قِبل دار كريستيان لوبوتان، وارتدت المغنية مجوهرات من علامة كارتييه.

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#تايلور سويفت #ترافيس كيلسي #حفل زفاف

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