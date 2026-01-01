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شهيد وإصابة حرجة في قصف إسرائيلي لدراجة كهربائية غربي خان يونس

الخميس 13 أغسطس 2026 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وإصابة حرجة في قصف إسرائيلي لدراجة كهربائية غربي خان يونس



غزة/سما/

استشهد مواطن وأُصيب آخر بجروح وصفة بالحرجة، الخميس 13 أغسطس 2026 ، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية في محيط مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الواقع بحي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع  غزة .

وأفادت مصادر محلية وطبية بوفاة المواطن حذيفة كوارع متأثراً بجراحه البالغة فور وصوله إلى المستشفى، بينما تخضع الحالة الأخرى للرعاية الطبية المكثفة في محاولة لإنقاذ حياتها.

وكانت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية قد أطلقت صاروخاً استهدف الدراجة بشكل مباشر قرب مقر جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في خانيونس.

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