سانت ريجيس البحر الأحمر.. ملاذ الفخامة المستدامة على جزيرة أمهات

وكالات /سما/

يفتتح أمام الزوار منتجع سانت ريجيس البحر الأحمر تجربة استجمام تزاوج بين الرفاهية الفندقية العالية والالتزام البيئي، وذلك على جزيرة أمهات البكر الواقعة في بحيرة الوجه بالمملكة العربية السعودية. ويحمل المشروع الجديد شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) بالمستوى البلاتيني، ويعمل بالاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة.

استوحت فرق التصميم أفكارها من معالم الطبيعة المحيطة، فجاءت المباني بانحناءات تحاكي الكثبان الرملية والتكوينات البحرية والأشكال الحلزونية للأصداف. ويضم المنتجع 90 فيلا موزعة بين وحدات شاطئية وأخرى عائمة فوق سطح الماء، كل منها مزود بمسبح خاص وشرفة واسعة، وتتراوح بين فيلل بغرفة نوم واحدة وملكية تستوعب أربع غرف نوم. تتمتع جميع الفلل بحجب تام عن العيون، مما يوفر للضيوف الخصوصية المطلوبة للاسترخاء.

يمتد نطاق الخدمات على مدار الساعة من خلال برنامج المساعد الشخصي المتخصص، حيث يتولى موظفو المنتجع ترتيب الأمتعة والتخطيط للرحلات الاستكشافية المخصصة وتلبية متطلبات الضيوف المختلفة. تندرج ضمن العروض المتاحة رحلات استكشافية موجهة بحسب اهتمامات كل ضيف وجدوله الزمني.

تتنوع خيارات تناول الطعام عبر خمسة مطاعم راقية، كل منها يعتمد على المكونات المحلية الطازجة في إعداد أطباقها المتنوعة. يوفر المطبخ عروضاً متعددة لترضي أذواق الزوار المختلفة وتعكس النكهات المحلية والعالمية.

يخصص المنتجع مساحات واسعة للعناية الشاملة والاسترخاء، حيث يقدم برنامج سبا متكامل يستهدف تحفيز الحواس الخمس عبر معالجات فاخرة. تشمل العروض جلسات استرخاء مصنوعة بمكونات من ذهب خالص بعيار 24 قيراط وكافيار وتقنيات متقدمة في العناية بالبشرة، إلى جانب ممارسة تمارين اليوغا في أوقات شروق الشمس وغروبها على الشاطئ.

يولي المنتجع اهتماماً بالعائلات من خلال تقديم برامج متنوعة، حيث ينظم أنشطة استكشافية موجهة للأطفال، ويدير نادياً متخصصاً يقدم برامج ترفيهية وتعليمية. يشمل العرض رياضات متعددة منها التنس والبادل والتجديف بالكاياك وركوب ألواح التجديف، مما يضمن انشغال جميع أفراد الأسرة.

تظهر الالتزامات البيئية للمنتجع في التفاصيل الدقيقة للعمليات اليومية. تتضمن الممارسات المستدامة الاستغناء التام عن البلاستيك أحادي الاستخدام واستبداله ببطاقات مفاتيح خشبية وعبوات زجاجية معادة التعبئة. كما يعتمد المنتجع على تقنية التحليل الكهربائي بالملاح في أحواض السباحة بدلاً من المواد الكيميائية الثقيلة، مما يقلل الأضرار البيئية.

يتيح المنتجع للضيوف فرصة المشاركة الفعلية في حماية البيئة من خلال حملات تنظيف الشواطئ المنتظمة وحماية الموقع الطبيعي الاستثنائي. يعكس هذا النهج رؤية الإدارة بأن تجربة الإجازة يجب أن تسهم بشكل إيجابي في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.