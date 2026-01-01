مواصفات Redmi Note 17 Pro Max تظهر معالجًا محسّنًا وبطارية فائقة

وكالات /سما/

ظهرت تفاصيل هاتف Redmi Note 17 Pro Max على منصة اختبار الأداء Geekbench 7 برقم موديل 2609FRA74G، كاشفة عن مواصفات الجهاز قبل إعلان شاومي الرسمي عن موعد إطلاقه العالمي.

يأتي الهاتف مزودًا بمعالج Snapdragon 6 Gen 5 الثماني الأنوية المصنّع بدقة 4 نانومتر، يرافقه معالج رسوميات Adreno 812. وسجّل الجهاز في الاختبارات 924 نقطة في اختبار النواة الواحدة مقابل 2923 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، وهي نتائج تتناسب مع فئته السعرية المتوسطة. يضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وخيارات تخزين داخلي تصل إلى 512 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3.

تشكل البطارية أحد أبرز ملامح الهاتف، بسعة تبلغ 9210 مللي أمبير باستخدام تقنية السيليكون والكربون. وبحسب التسريبات المتداولة، توفر هذه السعة استقلالية تصل إلى 3 أيام كاملة من الاستخدام المعتاد. يدعم الهاتف كذلك تقنية الشحن السريع HyperCharge بقدرة 100 واط، مما يقلل وقت الشحن بشكل ملحوظ مقارنة بأجيال سابقة.

تأتي شاشة الجهاز بحجم 6.83 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1.5K، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز لتجربة استخدام سلسة، مع سطوع أقصى يبلغ 3500 شمعة لضمان رؤية واضحة في الإضاءة الشمسية المباشرة.

على المستوى الكاميرولوجي، تحمل الجهة الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمثبت بصري OIS، بجانب عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل. أما من الأمام، فتتولى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مهمة التقاط الصور الأمامية.

لم تُحدّد شاومي حتى الآن موعدًا رسميًا لإطلاق الهاتف عالميًا، لكن التسريبات المتداولة تشير إلى أن الإعلان قد يكون وشيكًا. وتشير المواصفات المسربة إلى أن Redmi Note 17 Pro Max قد يمثل نقلة نوعية في فئته السعرية، خاصة مع التحسينات الملحوظة في عمر البطارية وسرعة الشحن مقارنة بالإصدار العادي Note 17 Pro.

اقرأ أيضًا: