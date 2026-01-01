معدل التضخم في السعودية يستقر عند 1.8% للشهر الثالث على التوالي

وكالات /سما/

الرياض/سما- حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره عند 1.8% على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، مكررًا المستوى ذاته الذي سجله في الشهر الخامس والسادس من العام الجاري.

شهد قطاع الأغذية والمشروبات تسارعًا ملحوظًا خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع معدل التضخم فيه إلى 1.5% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وفي المقابل، استمر قطاع السكن والكهرباء في تسجيل تباطؤ في التضخم، حيث شهدت الإيجارات أقل معدل ارتفاع لها خلال 45 شهرًا الماضية عند 4.3%، مواصلة اتجاهها التنازلي للشهر العشرين على التوالي.

وقال سفير السعودية لدى روسيا سامي محمد السدحان إن بلاده ملتزمة بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع موسكو، مؤكدًا أن روسيا تسهم في التنمية الاقتصادية للمملكة.

وأضاف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية مارات بيردييف أن الاستثمارات السعودية في روسيا شهدت ارتفاعًا بنسبة 90% خلال العام الماضي.

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