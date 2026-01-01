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آيفون قابل للطي

خبر : تسريب جديد يكشف تصميم واقي الشاشة الأمامي لآيفون Ultra القابل للطي

الخميس 13 أغسطس 2026 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب جديد يكشف تصميم واقي الشاشة الأمامي لآيفون Ultra القابل للطي



وكالات /سما/

تحضر شركة آبل، بحسب التسريبات المتتالية، لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي تحت تسمية آيفون Ultra في سبتمبر المقبل، ويُتوقع أن يحمل الجهاز تصميمًا قريبًا من هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold8 وهواوي Pura X Max.

وأفصح تسريب حديث نشره المسرب المعروف Ice Universe، عبر صور ومقطع فيديو، عن الشكل المتوقع لواقي الشاشة الأمامي للجهاز المنتظر. ويبدو التصميم بملامح غير تقليدية، حيث تظهر الزوايا القريبة من خط المفصلة بأشكال مربعة، بينما تأخذ الزوايا البعيدة عن المفصلة هيئة دائرية.

ولا يشير هذا بالضرورة إلى أن آبل ستعتمد شاشة غير متماثلة الأطراف. وبما أن واقي الشاشة يغطي الواجهة الأمامية برمتها، يُرجح أن تحافظ الشاشة الفعلية على زوايا دائرية موحدة وحواف متسقة من جميع الجهات.

وتشير البيانات المسربة إلى أن آيفون Ultra سيحمل شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة، فيما تصل الشاشة الداخلية إلى 7.8 بوصة. وسيعتمد الهاتف على معالج Apple A20 Pro القادم، مع بطارية بسعة 5000 ميللي أمبير.

على جانب المكونات البصرية، تتحدث التسريبات عن نظام كاميرا خلفي مزدوج بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل على الشاشة الخارجية وأخرى بالمواصفات نفسها على الشاشة الداخلية. كما يُحتمل أن تضيف آبل مستشعر بصمة Touch ID إلى الهاتف القابل للطي، ما يمثل إضافة بارزة لفئة الهواتف المرنة.

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