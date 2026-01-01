الصحة : حصيلة شهداء الحرب على غزة ترتفع إلى 73,389

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وصول شهيد و7 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,389 شهيدا و174,266 مصابا، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

كما ارتفعت حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1,260 شهيدا و4,154 مصابا، فيما بلغت أعداد من جرى انتشالهم 808 أشخاص.

وأفادت الصحة بغزة، بأن عددا من الضحايا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.