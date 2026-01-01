سامسونج تختار مقطوعة شوبان الشهيرة نغمة رنين لهواتفها القابلة للطي

وكالات /سما/

واصلت شركة سامسونج تقليدها المتكرر بإصدار نغمات رنين جديدة مع كل جيل من أجهزتها الرائدة، حيث اختارت لهاتفيها القابلين للطي Galaxy Z Fold8 وZ Fold8 Ultra وZ Flip8 مقطوعة موسيقية كلاسيكية بدلاً من النغمات الحديثة المعتادة.

استقرت الشركة على مقطوعة الموسيقار النمساوي فريدريك شوبان الشهيرة بعنوان "Nocturne in E-flat Major, Op. 9, No. 2"، وهي من أشهر مقطوعاته الموسيقية. جاء هذا الاختيار مع الكشف عن واجهة المستخدم One UI 9 الجديدة، وحمل البديل طابعاً رمزياً يعكس تطور الأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فيها.

عهدت سامسونج بتأدية المقطوعة إلى عازف البيانو الكوري ييكون سونو، الذي يتمتع بسيرة ذاتية مرموقة في مجال الموسيقى الكلاسيكية. حقق سونو إنجازاً تاريخياً عام 2017 حينما أصبح أول فنان كوري يفوز بمسابقة Van Cliburn الدولية للبيانو، وهي تُعتبر من أبرز المسابقات العالمية في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، يحمل سونو الرقم القياسي كأكثر عازف بيانو كوري فوزاً بالمسابقات الدولية.

تمت عملية التسجيل داخل استوديوهات Galaxy Sound الموجودة في مركز Samsung Seoul R&D Campus بكوريا الجنوبية. أشرف على مرحلة المزج والتحرير الصوتي المتخصصان Byeong Joon Hwang وYoung Jae Jang من شركة Sound Mirror Korea، فيما تولى فني البيانو المتخصص Hyungu Kang عملية ضبط وتجهيز الآلة للحصول على أفضل جودة صوتية.

أشار ييكون سونو في تعليق له إلى أن جودة الصوت الدافئ للبيانو والبيئة الصوتية المحسّنة داخل الاستوديو ساهمت في خلق أجواء مثالية لتقديم المقطوعة. أكد سونو أن نقل المشاعر الهادئة والخالدة للموسيقى الكلاسيكية إلى أجهزة Galaxy الموزعة حول العالم شكّل تجربة فنية استثنائية بالنسبة له.

علّق Myoung Woo Nam، المصمم الصوتي الرئيسي في قسم Mobile eXperience بشركة سامسونج، على الاختيار بقوله إن المقطوعة تجسّد هدوء الليل وسكينته. أوضح أن الشركة سعت إلى جعل نغمات الرنين الهادئة تندمج بشكل طبيعي مع نمط الحياة اليومية للمستخدمين، بهدف إثراء تجربتهم باللمسات الموسيقية الكلاسيكية التي توفر لحظات استثنائية أثناء استخدام الأجهزة.

تتوفر نغمة الرنين الجديدة حالياً على أجهزة Galaxy Z Fold8 وZ Fold8 Ultra وZ Flip8 مع تحديث واجهة One UI 9 الجديد. كما ستصل النغمة إلى نماذج أخرى من سلسلة Galaxy فور حصولها على تحديث One UI 9 في الفترات المقبلة.

لم تتوقف جهود سامسونج في مجال الموسيقى الكلاسيكية عند هذا الحد. أطلقت الشركة سابقاً نغمتي رنين خاصتين لسلسلة Galaxy S26 في شهر مارس الماضي، استقت الأولى من مقطوعة "Prélude" من Suite No. 1 للموسيقار الشهير باخ، بينما استقت الثانية من "Alla Hornpipe" من Water Music Suite No. 2 للموسيقار جورج هاندل، مما يعكس التزام الشركة بدمج الفنون الكلاسيكية مع التكنولوجيا الحديثة.

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