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سرايا القدس تكشف هوية المقاتل صاحب مقولة "ولعت" بعد استهدافه آلية "إسرائيلية"

الخميس 13 أغسطس 2026 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تكشف هوية المقاتل صاحب مقولة "ولعت" بعد استهدافه آلية "إسرائيلية"



غزة / سما/

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 13 أغسطس/آب 2026، عن هوية المقاتل الذي اشتهر بمقولة "ولعت" عقب استهدافه آلية عسكرية إسرائيلية خلال معركة طوفان الأقصى.

وأوضحت السرايا، في مقطع مرئي نشرته، أن المقاتل هو باسل أحمد سلمي، الذي كان يشغل منصب نائب أمير مجموعة في الوحدة الصاروخية التابعة لها في لواء غزة.

وكانت سرايا القدس قد نشرت عام 2023 مشاهد لعمليات استهداف آليات عسكرية إسرائيلية خلال محاور التوغل في مدينة غزة، ظهر فيها سلمي عقب استهداف إحدى الآليات وهو يقفز مرددًا كلمة "ولعت"

وانتشرت العبارة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك، وتحولت إلى وسم متداول بين المستخدمين، بالتزامن مع تداول مقاطع العملية التي ظهر فيها المقاتل.

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