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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : الامم المتحدة تفقد أهميتها وتموت ببطء ..

الخميس 13 أغسطس 2026 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : الامم المتحدة تفقد أهميتها وتموت ببطء ..



وكالات /سما/

قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة "تفقد أهميتها وتموت ببطء".

 

وأضاف غروسي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: "لا أرى خطراً فورياً يتمثل في انهيار الأمم المتحدة، لكن الأمر يتعلق بنوع من الموت البطيء. المنظمة لم تعد تساهم بشكل جوهري في حل الأزمات الجديدة أو الحروب بين الدول".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع إجراء أول جولة تصويت مغلقة في مجلس الأمن لاختيار المرشح المناسب لتولي منصب الأمين العام، والذي سيُرفع اسمه لاحقاً إلى الجمعية العامة للمصادقة الرسمية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

ووفقاً للمنظمة، جرى التصويت بين سبعة مرشحين، هم: ميشيل باشيليت من تشيلي، وماريا فرناندا إسبينوزا غارسيس من الإكوادور، ورافائيل ماريانو غروسي من الأرجنتين، وريبيكا غرينسبان مايوفيس من كوستاريكا، وأولارا أوتونو من أوغندا، وكارولين رودريغيز بيركيت من غيانا، وماكي سال من السنغال

ويجري أعضاء مجلس الأمن الدولي تصويتًا تمهيديًا لاختيار مرشح لمنصب الأمين العام، وتقديم توصية به إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعيّن الأمين العام رسميًا، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة. ستنتهي الولاية الثانية والأخيرة للأمين العام الحالي، أنطونيو غوتيريش، في 31 ديسمبر 2026.

#غروسي الامم المتحدة #غوتيرش غروسي

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