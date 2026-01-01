مصر تطمئن على توفر أدوية التأمين الصحي بانتظام

وكالات /سما/

القاهرة/سما- ردت السلطات المصرية على مزاعم نقص الأدوية في منظومة التأمين الصحي، حيث أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا نفى فيه ما تضمنه مقطع فيديو متداول يزعم اختفاء أدوية التأمين الصحي من الصيدليات.

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن جميع الأدوية الأساسية المدرجة في منظومة التأمين الصحي تتوفر بشكل طبيعي واعتيادي، وتُصرف بانتظام للمستفيدين من خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي عبر مختلف محافظات الجمهورية. وشملت الوزارة في تأكيداتها أدوية الأمراض المزمنة والأورام وجلسات غسيل الكلى.

أشارت الوزارة إلى وجود مخزون استراتيجي آمن واحتياطيات من هذه الأدوية كافية لسد احتياجات المنتفعين لمدة ستة أشهر قادمة، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير الخدمات العلاجية والمستحضرات الطبية عبر عيادات ومنافذ الهيئة العامة للتأمين الصحي.

دعت وزارة الصحة المواطنين الذين يواجهون أي صعوبات أو نقصًا في بعض الأدوية إلى التواصل الفوري عبر الخط الساخن رقم 105 للعمل على حل الشكاوى بسرعة.

واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانه بدعوة المواطنين والرأي العام إلى عدم الاستجابة للشائعات والمقاطع المضللة التي تسعى إلى إثارة البلبلة والقلق، داعيًا إياهم إلى الحصول على المعلومات الصحيحة والبيانات الموثوقة من الجهات الحكومية المعنية والمصادر الرسمية.

اقرأ أيضًا: