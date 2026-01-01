  1. الرئيسية
  2. الصحة

صحة مصر

خبر : مصر تطمئن على توفر أدوية التأمين الصحي بانتظام

الخميس 13 أغسطس 2026 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تطمئن على توفر أدوية التأمين الصحي بانتظام



وكالات /سما/

القاهرة/سما- ردت السلطات المصرية على مزاعم نقص الأدوية في منظومة التأمين الصحي، حيث أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا نفى فيه ما تضمنه مقطع فيديو متداول يزعم اختفاء أدوية التأمين الصحي من الصيدليات.

أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن جميع الأدوية الأساسية المدرجة في منظومة التأمين الصحي تتوفر بشكل طبيعي واعتيادي، وتُصرف بانتظام للمستفيدين من خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي عبر مختلف محافظات الجمهورية. وشملت الوزارة في تأكيداتها أدوية الأمراض المزمنة والأورام وجلسات غسيل الكلى.

أشارت الوزارة إلى وجود مخزون استراتيجي آمن واحتياطيات من هذه الأدوية كافية لسد احتياجات المنتفعين لمدة ستة أشهر قادمة، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير الخدمات العلاجية والمستحضرات الطبية عبر عيادات ومنافذ الهيئة العامة للتأمين الصحي.

دعت وزارة الصحة المواطنين الذين يواجهون أي صعوبات أو نقصًا في بعض الأدوية إلى التواصل الفوري عبر الخط الساخن رقم 105 للعمل على حل الشكاوى بسرعة.

واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانه بدعوة المواطنين والرأي العام إلى عدم الاستجابة للشائعات والمقاطع المضللة التي تسعى إلى إثارة البلبلة والقلق، داعيًا إياهم إلى الحصول على المعلومات الصحيحة والبيانات الموثوقة من الجهات الحكومية المعنية والمصادر الرسمية.

اقرأ أيضًا:

#مصر #التأمين الصحي #الأدوية

الأكثر قراءة اليوم

ميلادينوف يفجر مفاجأة: اتفاق غزة بين حماس ومجلس السلام فقط.. وإسرائيل غير ملزمة بتقديم تنازلات حالياً

ليبرمان : 50 من نخبة حماس تدربوا على اجتياح مستوطنة مؤخرًا والجيش لم يهاجم

بدران: حماس تستعد لخوض الانتخابات ضمن أوسع تحالف وطني وتتمسك باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

استطلاع فلسطيني: تراجع شعبية حماس وصعود البرغوثي وتنامي التأييد للمفاوضات

مجلس السلام : آلية جديدة لـ"مراقبة الخروقات" في غزة ولا اتفاق مالي مع حماس ..

هاكابي: تصرفات المستوطنين الارهابيين في قصرة "مقززة" ولا يمكن تبريرها بأي شكل

شانجان تُطلق CS55 Plus الهجينة.. تقنيات جديدة لكفاءة استهلاك الوقود

الأخبار الرئيسية

05d77e4d-9961-4b2b-ac74-a27351138b15

الاغتيالات مستمرة ..شهيد وإصابة حرجة في قصف إسرائيلي لدراجة كهربائية غربي خان يونس

تقييم إسرائيلي يحذر .. حماس تستعيد نفوذها الإداري والاقتصادي في غزة

تحذيرات أمنية إسرائيلية : الضفة برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة

هاكابي: تصرفات المستوطنين الارهابيين في قصرة "مقززة" ولا يمكن تبريرها بأي شكل

IMG_6113

الاحتلال يخرق هدنة الـ14 يوماً.. إصابات في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة