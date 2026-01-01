مصر تكشف ثلاث مقابر أثرية بمنطقة الشيخ سوبي تعود لعصور متعددة

وكالات /سما/

الجيزة/سما- أعلنت مصر عن اكتشاف أثري مهم في منطقة الشيخ سوبي بمحافظة الجيزة، حيث كشفت بعثة أثرية مصرية عن ثلاث مقابر أثرية تمتد عبر فترات تاريخية متعددة من الحضارة الفرعونية والعصر الروماني، وتحتوي على مومياوات وتوابيت من الحجر والفخار، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من اللقى الأثرية.

أشاد وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي بجهود البعثات الأثرية الوطنية والأجنبية، وأكد أهمية هذا الكشف لما يقدمه من شواهد جديدة تثري معرفتنا بتاريخ الواحات البحرية وتكشف أبعادًا إضافية من أسرار الحضارة المصرية القديمة. من جانبه، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي تفاصيل المقابر الثلاث المكتشفة.

المقبرة الأولى عبارة عن مدفن جماعي منحوت في الحجر الرملي يُعتقد أنه كان مخصصًا لأسرة واحدة من خمسة أفراد، وتتكون من بئر مربع بعمق ثلاثة أمتار ينتهي بحجرتي دفن. الحجرة الغربية مستطيلة الشكل وتحتوي على تابوت من الحجر الجيري بداخله مومياء ملفوفة بالكتان، استقرت في تجويف أرضي يتسق مع أنماط العصر المتأخر. أما الحجرة الشمالية الأكبر فخصصت لبقية أفراد الأسرة وضمت أربعة توابيت حجرية مماثلة تحتوي على مومياوات أيضًا.

اختلفت المقبرة الثانية عن الأولى في طراز بنائها، إذ اتبعت نمط العصر الروماني وتتميز ببئر صغير يؤدي إلى سلم من ثلاث درجات، لكن لم تظهر شواهد على استخدامها الفعلي للدفن. أما المقبرة الثالثة فتمثل مدفنًا جماعيًا آخر من العصر الروماني لكن بطراز مختلف يتبع نمط المقابر ذات الآبار، وتتفرع من بئر مستطيل إلى صالة استقبال بدون سقف كانت تُستخدم لإعداد المومياوات.

تفصيل رئيس قطاع الآثار المصرية محمد عبد البديع البنية الهندسية للمقبرة الثالثة، حيث تؤدي صالة الاستقبال إلى حجرتين؛ الجنوبية منهما حوت أجزاءً من تابوت فخاري، والشرقية ضمت تابوتًا حجريًا مفقد الأجزاء. كما كشفت أعمال الحفر في جهات البئر الأخرى عن دفنة جانبية تحتوي على تابوت فخاري أسطواني يحمل غطاؤه تجسيدًا بارزًا لملامح وجه إنساني واضحة.

على صعيد المقتنيات الأثرية المستخرجة، أشار رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة قطب فوزي إلى أن أعمال الحفر أسفرت عن اكتشاف مجموعة متنوعة من الأواني الفخارية والقنينات والأطباق بأحجام مختلفة. إلى جانب ذلك عُثر على موائد قرابين مصنوعة من الحجر الجيري والرملي، وتماثيل نذرية صغيرة من الطين المحروق تُجسد هيئات أمومية وحيوانية.

أكد رئيس البعثة الأثرية الدكتور صبري فرج استمرار الأعمال التنقيبية في المواسم المقبلة نظرًا للقيمة التاريخية الكبيرة لموقع الشيخ سوبي الأثري، معربًا عن توقعه باكتشاف مزيد من المقابر التي توثق الأجيال المتعاقبة من سكان الواحة. يشتهر الموقع كجبانة تاريخية لحكام وكهنة الواحات خلال العصر المتأخر، ويضم أيضًا معبد الباويطي الذي أسسه حاكم الواحات خلال الأسرة السادسة والعشرين تكريمًا للملك أحمس الثاني.

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