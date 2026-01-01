نانسي عجرم تتألق بـ 6 صيحات موضة صيفية بينها الأسلوب الإغريقي

وكالات /سما/

اختارت الفنانة نانسي عجرم مجموعة متنوعة من الإطلالات الصيفية خلال موسم 2026، اجتمعت على عنوان الأناقة اللافتة رغم تنوع تفاصيلها وتصاميمها. قدّمت النجمة ستّ صيحات موضية مختلفة أضفت عليها لمستها الشخصية الخاصة.

بدأت إطلالاتها برفاهية الأسلوب الإغريقي، حيث ظهرت في فستان طويل بدرجات الأسود والأبيض من تصميم إيلي صعب. جاء الجزء العلوي بزخارف بيضاء بطابع هندسي ونباتي، بينما انسدلت التنورة برسومات فنية جعلتها تبدو مستوحاة من أجواء البحر المتوسط.

غادرت عجرم الفساتين الطويلة في إطلالة أخرى اختارت فيها كروب توب أسود مطرز بخيوط فضية بنقوش زهرية متكررة، نسّقته مع تنورة طويلة تحمل الزخارف نفسها، وهو تصميم من توقيع جان لويس صبجي.

برزت الشراشيب كعنصر مميز في إطلالة الفستان الذهبي الطويل من تصميم نيكولا جبران. تميز العمل برقة الجزء العلوي المرصع وخيوط ذهبية طويلة تغطي التنورة بانسيابية.

اعتمدت النجمة كذلك على الفساتين المرصعة بدرجات مختلفة. أطلّت بفستان ذهبي قصير مزيّن بالخرز واللمعان والأشرطة المزينة عند الكتفين من توقيع ألين صباغ، وآخر وردي وفضي بتنورة شفافة من نيكولا جبران، وثالث بنفسجي فاتح بتطريزات كثيفة.

ظهرت عجرم أيضاً بفستان بنفسجي فاتح يجمع بين تصميم الكورسيه المحدد في الجزء العلوي وتنورة طويلة بقصة ذيل السمكة، من نفس التوقيع.

أكملت الإطلالات برفاهية تصميم غير متماثل، حيث اختارت فستاناً طويلاً بلمعة معدنية بدرجات البرونزي والبني بكتف واحد وكم طويل من جهة، بينما بقيت الجهة الأخرى مكشوفة، مع شق جانبي جريء من توقيع نجا سعادة.

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