الشباب يقترب من ضم المهاجم الكولومبي مارتينيز

وكالات /سما/

الرياض/سما- يقترب نادي الشباب السعودي من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الكولومبي روجر مارتينيز، الذي حقق 23 هدفًا في 32 مباراة بدوري روشن الموسم الماضي، ليحتل المركز الرابع بين هدافي الدوري.

وفقًا لمصادر متابعة للملفات الإدارية، تستهدف إدارة النادي العاصمي، برئاسة عبد العزيز المالك، تعزيز صفوفها بلاعبين متعددي المهام، سعيًا لتوفير خيارات متنوعة للمدرب الألماني توماس ليتش. وحددت الإدارة اسمًا من القارة الأوروبية للعب في الجانب الدفاعي والظهر، سيسجل كلاعب أجنبي تحت السن.

في السياق ذاته، تسعى إدارة الشباب لضم لاعب الظهير الأيسر ضاري العنزي، البالغ من العمر 26 عامًا، من نادي ضمك، لتقوية المركز الأيسر للفريق.

انضم مارتينيز للتعاون في مطلع عام 2025 ومغادره بعد انتهاء الموسم الماضي. وتقدّر القيمة السوقية للاعب البالغ 32 عامًا بـ1.5 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص، غير أن الشباب سيتحمل راتبه فقط إذ يملك صفة اللاعب الحرّ منذ مغادرته التعاون.

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