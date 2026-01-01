آن هاثاواي ترد على شكوك "الحمل المزيّف" برسالة ساخرة

وكالات /سما/

ردّت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي على الشائعات التي أحاطت ظهورها الأخير في العرض الخاص لفيلم The End of Oak Street، عندما تشكك جزء من المتابعين حول ما إذا كان بروز بطنها حقيقيًا أم مجرد عنصر من تصميم الفستان.

لم تختر هاثاواي التزام الصمت، بل قررت الرد بأسلوب فكاهي. نشرت عبر حسابها على إنستغرام فيديو يظهر كواليس استعدادها للمناسبة، أظهرت فيه تفاصيل حملها بوضوح، وأرفقته برسالة ساخرة جاء فيها: "شعر مستعار، بطن حقيقي".

استطاعت هاثاواي بهذه الخطوة تحويل الجدل إلى لحظة خفيفة الظل، بدلًا من التعامل معه بجدية. ركز جزء كبير من النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي على تفاصيل إطلالتها أكثر من الحدث نفسه.

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