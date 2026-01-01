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ديكور المنزل

خبر : مقعد النافذة.. كيفية تحويل الزاوية إلى ركن ديكوري مميز

الخميس 13 أغسطس 2026 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقعد النافذة.. كيفية تحويل الزاوية إلى ركن ديكوري مميز



وكالات /سما/

يحتل مقعد النافذة مكانة خاصة في المنزل، حيث يتحول إلى ملجأ شخصي يجذب أفراد العائلة بمختلف أعمارهم للجلوس والاستمتاع بالإطلالة على العالم الخارجي. تعكس هذه الزاوية رغبة إنسانية عميقة في التأمل ومراقبة الواقع من مسافة آمنة.

تعود شهرة مقاعد النوافذ إلى القرن السابع عشر، حيث كانت رمزاً للمكانة الاجتماعية في المنازل الكبرى. اعتمدت العمارة الفيكتورية هذا التصميم بكثافة، حيث استفادت من تجاويف النوافذ الواسعة لإنشاء مساحات مريحة للراحة والقراءة، غالباً ما تزينها الوسائد المتناثرة والمقاعس المبطنة.

في عصرنا الحالي، يشهد مقعد النافذة إحياءً جديداً ضمن اتجاهات الديكور المعاصرة. تركز تصاميم 2026 على خلق مساحات شخصية مريحة داخل المنزل، ما يعكس الحاجة المتزايدة للهروب من صخب الحياة اليومية. تساهم الوسائد ذات الأغطية القابلة للإزالة في توفير مرونة في تبديل الأنماط والألوان حسب الرغبة.

يتاح لصاحب المنزل خياران عند تجهيز هذه الزاوية: الأول هو تفصيل مقعد مخصص بالتعاون مع نجار أو مصمم ديكور، ما يوفر حرية كاملة في اختيار الأسلوب والألوان والمواد ومساحات التخزين. الخيار الثاني هو اختيار قطعة أثاث جاهزة تتناسب مع مساحة الزاوية وميزانية المنزل.

لإبراز أهمية هذه الجلسة في الديكور العام، يمكن طلاء الجدران المحيطة بألوان متناسقة أو استخدام ورق جدران مميز، مما يحول المقعد إلى نقطة جذب بصري أساسية في الغرفة بدلاً من مجرد قطعة أثاث إضافية.

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