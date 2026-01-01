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صديقة للبيئة

خبر : قشر الأناناس منظف طبيعي فعال للتخلص من شحوم المطبخ

الخميس 13 أغسطس 2026 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
قشر الأناناس منظف طبيعي فعال للتخلص من شحوم المطبخ



وكالات /سما/

يشكّل قشر الأناناس مصدرًا طبيعيًا وصديقًا للبيئة لإنتاج منظف منزلي فعال، حيث يختزن عناصر نشطة متعددة تعاون في القضاء على الأوساخ والبقع الدهنية المستعصية التي تتكون على أسطح المطبخ وتفاصيله.

يغني قشر الأناناس بحمض الستريك وحمض الماليك، بالإضافة إلى محتوى معتدل من إنزيم البروميلين وهي إنزيمات محللة للبروتين تعمل على تفكيك الأوساخ والشحوم بفاعلية، خاصة تلك المتراكمة جرّاء عمليات الطهي المختلفة.

وعلى الرغم من أن تحضير هذا المنظف الطبيعي يقتضي صبرًا وانتظارًا امتد إلى حوالي ثلاثة أشهر، إلا أن الكفاءة العالية للمنتج النهائي تبرر هذا الانتظار والجهد المبذول في إعداده.

يمكن الاستفادة من قشر الأناناس بطريقة عملية وبسيطة في تنظيف المنزل والتخلص من البقع الزيتية من خلال تطبيق خطوات محددة، مما يجعله بديلًا آمنًا وفعالًا للمنظفات الكيميائية التقليدية التي قد تضر الصحة والبيئة على حد سواء.

أما بخصوص الاستخدامات الأخرى لمنتجات الأناناس، فإن عصير الأناناس الطازج يوفر فائدة كبيرة في تطرية اللحم الطازج، حيث يحتوي على إنزيم البروميلين في حالته النشطة والفعالة التي تفكّك بروتينات اللحم والكولاجين بسرعة ملحوظة، مما يحسّن من طعم وملمس اللحم بصورة ملموسة.

غير أن عصير الأناناس المحفوظ في العلب التجارية لا يحقق ذات النتيجة، إذ أن التعريض للحرارة العالية أثناء عملية التعليب والحفظ يؤدي إلى تدمير إنزيم البروميلين بشكل كامل وتفقده لفعاليته، مما يجعل عصير الأناناس الطازج هو الخيار الأمثل والأنسب لتحقيق هذا الغرض.

#منوعات منزلية #منظفات طبيعية #الأناناس

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