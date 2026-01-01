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خبر : رونالدو وجورجينا يتزوجان في حفل خاص بكاشكايش البرتغالية

الخميس 13 أغسطس 2026 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو وجورجينا يتزوجان في حفل خاص بكاشكايش البرتغالية



وكالات /سما/

كاشكايش/سما- أعلن لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو (41 عاما) وشريكته جورجينا رودريغيز (32 عاما) عن زواجهما يوم 11 آب/أغسطس 2026، بعد عام واحد من إعلان خطوبتهما في التاريخ ذاته من العام الماضي.

اختار الثنائي إقامة مراسم مدنية خاصة وحميمة في مدينة كاشكايش الساحلية بالبرتغال، التي تبعد حوالي 30 كيلومترا غرب العاصمة لشبونة، بعيدًا عن الأضواء وقوائم الضيوف الضخمة المعتادة في حفلات المشاهير. حضر المناسبة أطفالهما الخمسة: كريستيانو جونيور، وإيفا، وماتيو، وألانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا، إلى جانب أفراد مقربين من العائلة.

لم يكشف الزوجان عن الموقع الدقيق للمراسم، مما أثار تكهنات حول ما إذا كانت أقيمت في منزل رونالدو الخاص بمنطقة كوينتا دا مارينها، إحدى المناطق الحصرية في كاشكايش. لكن هذا يبقى احتمالًا لم يؤكده الثنائ حتى الآن، خاصة أن تقارير سابقة أفادت بأن الزوجين طرحا هذا المنزل للبيع بمبلغ 35 مليون يورو في مطلع 2026 بحثًا عن مزيد من الخصوصية.

اختار الثنائي طريقة بسيطة لإعلان خبر زواجهما عبر نشر صورة تظهر أيديهما وهما يرتديان خاتمي الزواج باللون الأبيض، مصحوبة برسالة قصيرة تجمع أول حرف من اسميهما "ج ❤️ ك". حظيت الصورة بـ 22 مليون إعجاب و2.7 مليون إعادة نشر على منصة إنستغرام وحدها.

شهدت فترة قبل الزفاف انتشار قوائم مختلفة تزعم حضور عدد من لاعبي كرة القدم والمشاهير، من بينهم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، لكن لم تتحول أي من هذه التكهنات إلى قائمة رسمية مؤكدة. كما انتشرت دعوة مزعومة للزفاف لم تكن سوى صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي.

ليس الثنائي أول المشاهير الذين اختاروا كاشكايش للاحتفال بزفافهما. تشتهر المدينة الساحلية بتوفرها على مزيج من الخصوصية والفنادق الراقية والمنازل الفخمة والإطلالات على المحيط الأطلسي، وقد استضافت حفلات زفاف لشخصيات معروفة في السنوات الماضية.

يعكس اختيار الثنائي لطريقة احتفالهما البسيطة والخاصة نهجًا يختلف عن العروض الإعلامية الضخمة المعتادة بين المشاهير، حيث فضلا الخصوصية والعائلية على الاستعراض والضوضاء الإعلامية، وهو ما تجلى في اقتصار الصور المنشورة على لقطة واحدة بسيطة.

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#كريستيانو رونالدو #جورجينا رودريغيز #البرتغال

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