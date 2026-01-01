أسباب استمرار الخلافات بين المخطوبين وكيفية إدارتها

وكالات /سما/

تشكل فترة الخطوبة مرحلة حاسمة للتعارف واكتشاف مدى التوافق الفعلي بين الطرفين. وتعكس الخلافات التي تحدث خلالها الاختلافات الطبيعية في الشخصيات والخلفيات، لكنها تنجم في الأساس عن غياب لغة الحوار الفعّالة واختلاف في الطباع بين الشريكين.

حول هذا الموضوع، تشير خبيرة العلاقات الأسرية مي الأدريسي إلى أن "الخلافات بين المخطوبين أمر طبيعي وصحي، فهي تكشف حقيقة كل طرف وتساعد في فهم الاختلافات الموجودة". وترجع الأخصائية أسباب استمرار هذه الخلافات إلى عوامل عديدة منها صدمة التوقعات غير الواقعية، واختلاف أسلوب التواصل، والخلافات المالية، وتدخل الأسرة في القرارات الشخصية، وتضارب الأولويات بشأن خطط المستقبل.

وتوضح الأدريسي أن "الخطورة الحقيقية تكمن حين تستمر الخلافات من دون التوصل إلى نقاط التقاء"، مضيفة أن "العبرة ليست بعدم وجود المشاكل بل بطريقة إدارتها". فالمشاعر العاطفية وحدها لا تكفي لإدارة الخلافات أو بناء حياة مشتركة، بل يتطلب الأمر توافقاً فكرياً ونفسياً حقيقياً بين الطرفين.

غالباً ما يظن الخطيبان أن الحب قادر على محو جميع الفروق بينهما، لكن الواقع يفرض أن القيم والمبادئ وطريقة إدارة الحياة اليومية هي التي تحدد مسار العلاقة الحقيقي. وعندما يصطدم الطرفان بهذا الواقع، تبدأ الخلافات الجادة.

تنشأ مشاكل الخطوبة المستمرة من اختلاف الطباع والنشأة، الناجم عن الاصطدام بين خلفيتين وثقافتين مختلفتين. فتظهر هذه الفجوات في طرق التعبير، وتلبية الاحتياجات العاطفية، وإدارة الأمور اليومية. فمثلاً قد ينشأ أحد الأطراف في بيئة تواجه المشكلات بالجدال والصوت العالي، بينما يعتاد الآخر على الصمت والانسحاب.

ومن الأخطاء الشائعة التي تعمّق الخلافات محاولة أحد الطرفين "تغيير" الآخر ليطابق صورته المثالية. هذه المحاولة تعكس رفضاً ضمنياً لشخصية الشريك، مما يولد شعوراً بالإحباط والدفاع المستمر، ويفقد فترة الخطوبة هدفها الأساسي المتمثل في التعارف والتقييم الحقيقي للتوافق.

يعتبر سوء الفهم من أبرز محركات الخلافات المستمرة، حيث ينشأ نتيجة نقص التواصل الفعال وغياب التعبير الصريح عن المشاعر والاحتياجات. وغالباً ما يعتمد الخطيبان على التلميح والإشارات بدلاً من الكلام الواضح، متوقعين أن الشريك "يجب أن يفهم ما يدور في الذهن من دون تعبير صريح".

تلعب طريقة إدارة النقاش دوراً محورياً في تفاقم الخلافات، حيث تتحول الاختلافات الطبيعية البسيطة إلى أزمات عميقة بسبب أساليب التواصل الخاطئة. فينتقل النقاش من محاولة الوصول إلى حلول وسطى إلى صراع لإثبات صحة الرأي، ثم إلى هجوم شخصي يستهدف طباع الشريك بدلاً من مناقشة الموقف ذاته.

كذلك تعتبر محاولة السيطرة وفرض الرأي عاملاً أساسياً لتعميق الخلافات، وتنبع عادةً من شعور بغياب الأمان أو من محاولة تغيير الآخر أو سوء فهم لطبيعة الشراكة الحقيقية. هذا السلوك يدمر لغة التفاهم ويحول العلاقة إلى ساحة صراع.

يؤدي غياب الحوار المفتوح إلى تراكم المشكلات الصغيرة وعجز كل طرف عن التعبير عن احتياجاته الفعلية، خوفاً من غضب الشريك أو إثارة مزيد من الخلافات. وهذا يحول الاختلافات الطبيعية إلى فجوات عميقة يصعب حلها مع مرور الوقت.

الاختلاف في البيئة والخلفية الثقافية من أبرز مسببات سوء التفاهم، حيث ينشأ كل طرف برؤى مختلفة تجاه العادات والتقاليد وأسلوب إدارة الحياة اليومية والشؤون المالية والعلاقات الأسرية، مما يخلق فجوات في التوقعات والتصورات المتعلقة بالمسؤوليات المستقبلية.

يساهم تفاوت المستوى التعليمي والاجتماعي بين الطرفين في عدم التفاهم، حيث يؤدي اختلاف الخلفيات إلى فجوة في لغة الحوار وقد يخلق صعوبة في الاتفاق على القرارات المهمة. وقد يسبب ذلك شعوراً بالتعالي لدى أحدهما أو ميلاً نحو الانسحاب والصمت تجنباً للصدام.

تضاف إلى هذه العوامل الضغوط الاقتصادية المرتفعة، خاصة حين يتعلق الأمر بتجهيزات الزفاف والمهر. فقد يؤدي إصرار أحد الطرفين أو عائلته على تجهيزات فاخرة تفوق قدرة الطرف الآخر المالية، أو المغالاة في قيمة المهر، إلى توتر مستمر يضع العلاقة تحت ضغط شديد.

التفكير في المسؤوليات الجديدة وحياة ما بعد الزواج قد يخلق حالة من القلق والتردد لدى أحد الطرفين. وقد يؤدي الخوف من فقدان الاستقلالية إلى تفسير أي نقاش جاد على أنه تهديد، أو قد يحدث تقلب مفاجئ في المشاعر يبدي فيه أحدهما اهتماماً شديداً ثم ينسحب عندما تتعمق العلاقة.

أخيراً، يعتبر غياب الحدود الواضحة بين الخطيبين والأسرة من أبرز الأسباب. فعندما يُسمح للأهل بالتدخل في التفاصيل الدقيقة والقرارات الشخصية والمالية، يسبب ذلك أزمات متكررة ويضعف استقلالية العلاقة، مما يسهل زعزعة الثقة بين الطرفين.

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