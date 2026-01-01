مالاوي تتأهل للنهائي الأفريقي للمرة الأولى بفوزها على الجزائر

وكالات /سما/

الرباط/سما- تأهل منتخب مالاوي النسائي إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للسيدات، محققًا إنجازًا تاريخيًا بوصوله للمباراة النهائية في أول مشاركة له بالبطولة، بعد تغلبه على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة نصف النهائي التي أقيمت بالرباط مساء الأربعاء.

شهدت المباراة حدثًا نادرًا عندما اضطر الحكم لطرد لاعبتين بالبطاقة الحمراء، الأولى للجزائرية مورغان بلخيتر في الدقيقة 23 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد بعد عرقلتها لـ تابيثا تشاوينغا، والثانية للمالاوية روز كادزيري بعد دقائق قليلة في الدقيقة 45 و8 دقائق، ما أرغم الفريقين على خوض معظم الشوط الثاني برجالات ناقصة.

استغلت لاعبات مالاوي التفوق العددي الذي امتلكنه بعد طرد بلخيتر، فسجلن هدفين قيمين في الشوط الأول. افتتحت تابيثا تشاوينغا، المهاجمة بفريق ليون الفرنسي، حساب فريقها بضربة حرة متقنة ارتدت من العارضة قبل أن تعبر خط المرمى في الدقيقة 34، ثم أضافت شقيقتها تيموا الهدف الثاني بعد مراوغة ماهرة لحارسة المرمى الجزائرية في الدقيقة 45 و1 دقيقة.

حاولت الجزائر العودة للمباراة في الشوط الثاني، وحققت هدفًا تقليصيًا من خلال إكرام عجابي في الدقيقة 60، غير أن تشاوينغا أسكتت آمال الفريق الإفريقي بتسجيلها للهدف الثالث في الدقيقة 76.

يشكل هذا الإنجاز إضافة نوعية لسجل مالاوي الرياضي، إذ تصبح أول منتخب يصل إلى نهائي البطولة في أول مشاركة له منذ نسخة 1998.

سيلتقي منتخب مالاوي في المباراة النهائية، المقررة يوم الأحد، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين المغرب والكاميرون، المقررة لاحقًا.

وستخوض الجزائر مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت ضد الخاسر من مباراة النهائي الثانية.

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